تفاؤلاً بالاقتصاد السعودي، ونجاح الشركات المحلية العاملة، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) في 17 شركة مدرجة والمصنفة ضمن أكبر 100 شركة من ناحية الإيرادات، إذ تبلغ ملكية صندوق الاستثمارات العامة نحو 931.56 مليار ريال كقيمة سوقية، ليفصله عن الوصول لمستوى التريليون نحو 68.44 مليار ريال فقط.ووفقاً لرصد «عكاظ» بناء على تداولات أمس (الثلاثاء)، فإن الصندوق يمتلك نحو 4% من أسهم شركة أرامكو بعد تحويلها إلى ملكيته، وتبلغ إجمالي قيمة ملكيته نحو 335.72 مليار ريال، وجاءت ملكيته في سهم «الاتصالات» بقيمة 133.12 مليار ريال، ثم في شركة «معادن»” بقيمة 125.17 مليار ريال، وجاء تملكه في البنك الأهلي بقيمة 116.73 مليار ريال.ويمتلك الصندوق أيضاً في 5 شركات أيضاً، بقيمة تتراوح حالياً ما بين 10 - 100 مليار ريال، وتتوزع على كل من شركات «الكهرباء» بقيمة 80.35 مليار ريال، وأكوا باور بـ 57.09 مليار ريال، ثم بنك الرياض بـ 24.31 مليار ريال، وفي مجموعة تداول التي تبلغ قيمة أسهمه السوقية نحو 18.82 مليار ريال، وأخيراً في شركة علم بـ 18.19 مليار ريال. وهناك نحو 5 شركات يتملك صندوق الاستثمارات العامة بما تعادل قيمته ما بين 1 - 10 مليار ريال في كل من شركات «الإنماء» بما يعادل 7.72 مليار ريال، والمملكة بـ 5.7 مليار ريال، وأسمنت الجنوبية بـ 3.06 مليار ريال، والبحري بقيمة 2.63 مليار ريال، وأسمنت القصيم بـ 1.68 مليار ريال.وبلغت ملكية الصندوق أقل من مليار ريال في كل من شركات «أسمنت ينبع، والغاز، والخزف».