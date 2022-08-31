كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن إيرادات أكبر 100 شركة مدرجة خلال العام الماضي بلغت نحو 1.86 تريليون ريال، وكانت صدارة الإيرادات لشركة أرامكو التي استحوذت على 80.71% من إجمالي الإيرادات لأكبر 100%، وبلغت إيراداتها نحو 1.5 تريليون ريال.وكانت أرباح أعلى 100 شركة من ناحية الإيرادات قد بلغت نحو 528.22 مليار ريال (أكثر من نصف تريليون ريال)، منها أرباح بقيمة 395.2 مليار ريال من نصيب شركة أرامكو، التي استحوذت على 74.82% من إجمالي أرباح أعلى 100 شركة.وجاءت «سابك» ثانياً كأعلى إيرادات بين الشركات المدرجة بقيمة 56.81 مليار ريال، و«اس تي سي» ثالثاً بـ 35.01 مليار ريال، فيما جاء بنك الأهلي رابعاً بقيمة 28.46 مليار ريال، ومصرف الراجحي خامساً بقيمة 25.72 مليار ريال.