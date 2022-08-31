أبرمت شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» مذكرة تفاهم مع شركتي الواجهة الأمامية المحدودة وأبوري المحدودة، تهدف لبحث سبل التعاون للدخول في شراكة لتطوير وتشغيل مصنع حديث لتصنيع أسطوانات الألياف الزجاجية، وذلك ضمن اهتمام الشركة بتعزيز الشراكات مع الجهات المتخصصة وبيوت الخبرة الدولية.وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الإستراتيجي لغازكو لإطلاق المزيد من المشاريع التي تعزز استثمارات الشركة وتدعم جهودها لتطوير سلاسل إمداد الغاز، لتسهم في توفير حلول غاز مستدامة تغطي احتياجات السوق المحلية، وتتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، نحو تمكين المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.وأوضحت غازكو، أن الاتفاقية غير الملزمة تسري لمدة عام، وتندرج ضمن اهتمام الشركة بتعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات المتخصصة وذات العلاقة لتوفير منتجات غاز بترول سائل متطورة وذات جودة وموثوقية عالية، ترضي طموحات العملاء وتغطي نطاقاً عريضاً من مناطق المملكة المختلفة، حيث تتيح المذكرة لغازكو تعزيز الشراكة والاستفادة من خبرات شركة الواجهة الأمامية المحدودة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية ودعم الشركات الدولية للتوسع في الإقليم، بجانب خبرة شركة أبوري المحدودة باعتبارها المورد الدولي لأسطوانات غاز البترول المسال المركبة (أسطوانات الألياف الزجاجية)، وهي شركة مسجلة في بريطانيا، وتمتلك أحدث الحلول المتكاملة لتصنيع الأسطوانات المركبة.وتعتبر شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو»، التي تأسست في عام 1963، هي الشركة الرائدة في مجال غاز البترول السائل (LPG) في المملكة العربية السعودية، التي تتبع أحدث المعايير الدولية في تعبئة ونقل الغاز السائل بكل موثوقية وأمان إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتحرص على تميز عمليات التشغيل والابتكار في مجال عملها.