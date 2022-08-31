أكد طل ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، أن تصنيف الشركة في المرتبة الثامنة في قائمة «عكاظ» لأكبر 100 شركة مساهمة مدرجة في سوق رأس المال والأولى بين شركات التأمين، يؤكد نجاح الإستراتيجية التي تبنتها في العمل على صناعة التغيير، وإحداث فرق في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وتحسين صحة العملاء.وأرجع ناظر تحقق هذا الإنجاز إلى سعي الشركة إلى أن تكون شريكاً فاعلاً لعملائها في الرعاية الصحية؛ من خلال تقديم أفضل مرافق الرعاية الصحية، وخدمات رقمية عالية الجودة، ومنتجات التأمين الصحي التي تلبي احتياجات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى العائلات والعمالة المنزلية في القطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي والوقاية من المخاطر الصحية.وقال ناظر، إن جهود «بوبا العربية» في قطاع الرعاية الصحية تتوافق مع رؤية الشركة الإستراتيجية لعام 2022، وبرنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية 2030، والذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، لينعكس على القطاع الصحي السعودي ليصبح قطاعاً متكاملاً وفعالاً.