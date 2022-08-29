تطرح شركة «أدير العقارية» أرض «درة المصيف» للبيع في مزاد علني يُقام في قاعة فندق إنتركونتيننتال بمدينة الطائف، يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، في تمام الرابعة عصراً، وحددت الشركة الثلاثاء 6 سبتمبر آخر موعد لاستلام رغبات الدخول في المزاد واستلام الشيكات من المشاركين في كافة فروع الشركة بالخبر والرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف.

وتعتبر أرض «درة المصيف» واحدة من أبرز أراضي شركة سعودي أوجيه المحدودة التي تقوم شركة أدير العقارية بتسويقها وبيعها ضمن الاتفاق الذي وقعته الشركة مؤخراً مع أمناء إفلاس تصفية شركة سعودي أوجيه المحدودة لتسويق وبيع عقارات الشركة في كلٍ من الرياض وجدة والطائف.

من جانبه، أشار سليمان بن عابد الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن أرض «درة المصيف» تعتبر من أبرز فرص الاستثمار العقارية في مدينة الطائف، فهي تتميز بمساحتها المثالية التي تتجاوز 50 ألف متر مربع، وموقعها الحيوي في قلب حي «الحوية» العريق شمال مدينة «الطائف»، بإطلالة مُباشرة على طريق المطار الذي يعتبر أحد أهم الطرق المحورية في المنطقة، كما تتميز بقربها من العديد من المرافق الحيوية في المدينة أبرزها جامعة الطائف، ومطار الطائف الدولي، وإسكان الحرس الوطني، وقصر الملك عبدالله، ما يمنحها بُعداً استراتيجياً، ويعزز من أهميتها وقيمتها.

ولفت الحربي إلى أن أرض درة المصيف تتفرد بواجهتها التجارية الكُبرى على طريق المطار التي تبلغ 473 متراً مربعاً، وإطلالة فريدة على شارعين بعرض 60 متراً، و25 متراً، ما يؤكد فرادة موقعها وسط مجموعة من الأحياء السكنية التي تتوافر فيها مختلف الخدمات الحيوية كالأسواق والمحال التجارية متنوعة الأنشطة والمراكز الصحية، ما يجعل منها واحدة من أندر فرص الاستثمار في مدينة سياحية باهرة، تشهد حِراكاً عمرانياً متنامياً لمواكبة النمو السكاني المتزايد فيها.