تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي نظم اتحاد الغرف السعودية اليوم (الاثنين)، ملتقى الأعمال السعودي التايلندي بمقره بالعاصمة الرياض، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة بمملكة تايلند جورين لاكسناويست في إطار زيارته الرسمية للمملكة، وذلك بمشاركة (150) من ممثلي الشركات التايلندية وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.

ويهدف الملتقى لاستعراض وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الشراكات التجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والتايلندي، فضلاً عن توقيع الاتفاقيات ومناقشة آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

ويقود نائب رئيس وزراء تايلند وفد بلاده من القطاع الخاص لزيارة المملكة، لتعزيز نفاذ صادرات تايلند من السلع والمنتجات وبخاصة الغذائية للسوق السعودي ولقاء أصحاب الأعمال والمصدرين السعوديين وبحث التعاون في مجال منتجات الأغذية الحلال.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن زيارة نائب رئيس وزراء تايلند للمملكة ولقاءه أصحاب الأعمال السعوديين يعكس حرص حكومتي البلدين على تطوير مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنها ستفتح آفاقا جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية وسيكون لها انعكاس إيجابي على مسار التبادل التجاري بين الدولتين.

وأضاف «العجلان» أن حجم وفد قطاع الأعمال التايلندي يؤكد على الرغبة الجادة للشركات التايلندية في الدخول للسوق السعودي الواعد والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل التسهيلات والبيئة الاستثمارية المحفزة، مشدداً على أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والتايلندي خلال المرحلة القادمة لاستثمار الزخم والإرادة السياسية الداعمة في تطوير مزيد من الشراكات التجارية.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلند بلغ خلال الفترة من (2017 -2021) نحو 130 مليار ريال، كما بلغ في العام 2021 نحو 26.8 مليار ريال بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام الذي قبله، وهو ما يشير إلى النمو الواضح في العلاقات التجارية بين البلدين.