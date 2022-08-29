وقعت شركة عقارات للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة عمر قاسم العيسائي القابضة، ومقرها مدينة جدة، اتفاقية تعاون مع شركة جينسلر العالمية للتصميم والهندسة المعمارية، وذلك لتصميم مشروعها الجديد في جبل عمر في حفل خاص أقيم الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

المشروع الجديد في جبل عمر مستوحى من الأهمية الثقافية والدينية للعاصمة المقدسة، حيث يقع المشروع على أرض تبلغ مساحتها 2600 متر مربع، ويبعد أقل من 700 متر عن الحرم المكي الشريف الذي له مكانة خاصة في قلب العالم الإسلامي، حيث يجتمع فيه ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء فريضتي الحج والعمرة. وسيكون البرج من أعلى الأبراج في المنطقة، مما يتيح للضيوف والنزلاء الاستمتاع بإطلالات واضحة على المسجد الحرام.

يتكون المشروع الذي لم يكشف عن اسمه بعد، من برج شاهق متعدد الاستخدامات، يتألف من 35 طابقاً، ويقع فوق منصة من ستة طوابق بمساحة بناء إجمالية تزيد على 55,000 متر مربع. وقد تم التخطيط له ليكون فندقاً فاخراً يضم 340 غرفة و180 وحدة سكنية فاخرة مؤلفة من استوديوهات بمساحات مختلفة يتوفر فيها من 1 إلى 3 غرف نوم، كما ستتوفر فيه خدمات المطاعم والمشروبات والبيع بالتجزئة وكذلك مواقف للسيارات.

وقد حضر حفل توقيع العقد في مكتب جينسلر بلندن عضو مجلس إدارة مجموعة العيسائي محمد العيسائي، والرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي هاني حبشي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة عقارات العقارية حاتم العيسائي، والرئيس التنفيذي لجينسلر ديان هوسكينز، وريتشارد هيل رئيس شركة جي ريتشارد هيل وشركاؤه.

ويساهم المشروع في دعم وتحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030، وهو تسهيل استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين، وسهولة الوصول إلى المسجد الحرام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وإثراء التجربة الروحية والثقافية لهم، كما يساهم المشروع في جذب العديد من الاستثمارات ويواكب أهم تطلعات قيادتنا الرشيدة في زيادة عدد الحجاج و المعتمرين سنوياً.

وبهذه المناسبة، قال عضو مجلس إدارة مجموعة العيسائي محمد العيسائي «إن موقع المشروع له أهمية خاصة بالنسبة لي ولعائلتي ولشركتنا ولموظفينا، ونسعى من خلاله مزج الأصالة والحداثة للمساهمة في منح حجاج ومعتمري وزوَّار بيت الله الحرام الراحة والسكينة بتفرّد معماري إسلامي ثري، وله دور مهم في الخطة التطويرية الشاملة التي تشهدها مكة المكرمة لتكون مدينة عصريّة ونموذجاً مشرّفاً وملهماً لمدن العالم الإسلامي».

كما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي هاني حبشي: «إن المساهمة في بناء بيئة ومجتمع مستدام هي أحد أهم القيم والإستراتيجيات في مجموعة العيسائي، لذلك وحرصاً منا على تحقيق بيئة مستدامة كان الهدف دائما في مشروع جبل عمر هو إضافة قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا وعملائنا من خلال إنشاء برج أيقوني متعدد الاستخدامات ومن هذا المنطلق قمنا باختيار شركة جينسلر العالمية لتصميم مشروع فريد من نوعه».

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة عقارات للتطوير والتنمية المهندس عبدالهادي الرشيدي، عن سعادته بتوقيع هذا العقد مع شركة جينسلر لبناء برج معماري مميز، والذي يعتبر من المشاريع المهمة للشركة واستمراراً لخدماتها في تطوير وتعمير الأراضي وإنشاء المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية والخدمية في السعودية بالاعتماد على مضـامين وأسـاليب إبـداعيـة للاستثمار العقـاري. كما عبر الرشيدي عن تقديره البالغ للشراكة المثمرة مع شركة جبل عمر للتطوير، حيث إن هذه الشراكة تأتي نتيجة رؤى مشتركة ومتكاملة بين الطرفين.

وفي هذا السياق، صرحت الرئيس التنفيذي لشركة جينسلر العالمية ديان هوسكينز: «نحن سعداء جداً بهذه الشراكة ونثمن تعاوننا مع شركة عقارات للتطوير العقاري التي تمتلك الخبرات العريقة والمؤهلات الكبيرة والتي تعد من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال التطوير العقاري في السعودية. ويشرفنا أن نعمل معاً لإنشاء مشروع ناجح يمكن استخدامه من قبل الحجاج والزائرين في السنوات القريبة القادمة».

يشار إلى أن مجموعة العيسائي العقارية هي مجموعة شركات متخصصة رائدة على مستوى السعودية ودول الخليج، تهدف إلى إدارة وتطوير وتشغيل المشاريع العقارية المختلفة، حيث حققت الكثير من الأهداف التي رسمتها وحققت نجاحات كثيرة وضعتها في مصاف الشركات الرائدة محلياً وعالمياً ليكون لها دورها البارز في مسيرة البناء والنماء التي تشهدها جميع مناطق السعودية. ويعد مشروع جبل عمر أحد أهم مشاريعها الحالية والمستقبلية.