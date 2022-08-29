كشفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، في تقرير حديث لها، دخول نحو 181 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة إلى السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، ليبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 892 ألف منشأة، بزيادة نسبتها 25.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.وأفصح التقرير عن أن نسبة المنشآت التي تملكها سيدات بلغت 45% من إجمالي أصحاب الشركات الناشئة بالمملكة، وهو ما يمثل ضعف النسبة التي تحققت عام 2017، كما تناول التقرير تمكين ودعم المرأة في ريادة الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها سيدات، نتيجة لتمكين المرأة في عالم ريادة الأعمال، والذي يضمن تعزيز المزايا التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير المهارات ودمج التقنيات في العمليات التجارية، إلى جانب توفير منتجات وخدمات ملائمة للغرض الذي تسعى رائدات الأعمال إليه، ما يجعلهن أكثر قدرة على المنافسة والتطور.وتضم منطقة الرياض 35.4% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 21% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.7%، فيما أشار التقرير إلى أن 81% من هذه المنشآت تصنف كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة.وتضمن التقرير الربعي نظرة خاصة على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة، حيث تشهد نشاطاً كبيراً في العمل الريادي، إذ تحتضن منطقة مكة المكرمة أكثر من 21% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.يذكر أن المنشآت المتناهية الصغر هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص أو لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم موظفين بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصاً أو تتراوح إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال، في حين أن المنشآت المتوسطة هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصاً أو تتراوح إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال، مع مراعاة أن المنشأة تصنف بحسب الحجم تبعاً لمطابقتها لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معاً، وفي حال وجود استثناءات يؤخذ بالتصنيف الأعلى بين المعيارين.