أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج وتصدر أكثر من 300 صنف من التمور بإنتاج يتجاوز 1.54 مليون طن سنوياً.وبلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور 1.22 مليار ريال، مما ساهم في جعل قطاع التمور أحد أهم الصادرات الوطنية.وأكدت الوزارة، أن المملكة حققت المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور من حيث القيمة خلال عام 2021، وفقاً لما أعلنه موقع «تريد ماب» التابع لمركز التجارة العالمي ضمن 113 دولة من مختلف دول العالم.وبحسب تقرير للوزارة، فإن موسم إنتاج التمور يبدأ من شهر يونيو حتى شهر نوفمبر في مختلف المناطق، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور.وتحتضن المملكة أكثر من 33 مليون نخلة، فيما بلغ عدد الحيازات أكثر من 123 ألف حيازة زراعية، تتوزع في 13 منطقة إدارية.ومن أبرز أصناف التمور: البرحي والخضري والخلاص والرزيز والسكري والشيشي والصفاوي والصفري والصقعي والعجوة والعنبرة والحلوة والبرني والروثانة والمكتومي ونبتة علي وشقراء ونبتة سيف وغيرها من الأصناف.