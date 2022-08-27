أكدت وزارة النفط العمانية، أن السلطنة تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» في الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية في وجه التقلبات والتحديات.من جهته، أيد وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبدالله تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتدخل من أجل إعادة التوازن في سوق النفط.وأكد الوزير السوداني، في بيان، بأن بلاده تدعم جهود «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات. كما شدد على أهمية التصريحات «التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار».وأضاف البيان، أن السودان - أحد أعضاء «أوبك بلس» - يدعم بالكامل الآلية التي وضعها تحالف «أوبك بلس» ووفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق.وأدلى كل من العراق والجزائر وليبيا وقازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونغو وغينيا الاستوائية بتصريحات مماثلة قبل اجتماع «أوبك بلس»، الذي سيعقد في الخامس من شهر سبتمبر، ويضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك، من بينها روسيا، ومنتجون آخرون.