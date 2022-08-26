كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم؛ التي انتهت مهلة إفصاحها أمس (الخميس)، أن صافي أرباح الشركات المدرجة في فترة الربع الثاني (أبريل، ومايو، ويونيو) بلغت نحو 220.73 مليار ريال، بارتفاع نسبته %71.41 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021، وشمل الرصد الشركات التي تختلف سنتها المالية عن العام الميلادي، فيما استثنى الرصد الشركات التي لم تعلن عن صافي ربحها بعد الزكاة، والتي لم تتمكن من إعلان نتائجها.بلغ عدد الشركات التي حققت صافي أرباح بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 146 شركة، وبلغ صافي أرباح الشركات (الرابحة) فقط نحو 221.92 مليار ريال، وبلغ إجمالي الأرباح لكافة الشركات المدرجة (الرابحة والخاسرة) نحو 220.73 مليار ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية لخسائر الشركات (الخاسرة) نحو 1.17 مليار ريال، وتختص بـ49 شركة.واصلت 15 شركة تحقيق خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلا أنها تمكنت من تخفيف خسائرها؛ متمثلة في شركات «أنابيب، أميانتيت، الخدمات الأرضية، سيرا، تبوك الزراعية، الأسماك، الباحة، ملاذ، الخليجية العامة، العالمية، أمانة، عذيب، تهامة، الشرقية للتنمية، مجموعة الحكير».ارتفعت أرباح 97 شركة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021، وبعضها تحولت من تحقيق خسائر إلى الأرباح وكانت أبرز الشركات التي حققت نمواً في أرباحها «أرامكو، بترو رابغ، البحري، الدريس، مبكو، بي سي آي، معادن، أسلاك، أنابيب الشرق، كيمانول، سابك، سابك للمغذيات الزراعية، زجاج، نماء للكيماويات، صناعة الورق، سبكيم العالمية، أسمنت الشمالية، أسمنت العربية، أسمنت اليمامة، أسمنت السعودية، أسمنت ينبع، استرا الصناعية، بوان، الصناعات الكهربائية، ذيب، لازوردي، الوطنية للتعليم، التطويرية الغذائية، العربية، الأبحاث والإعلام، الحسن شاكر، اكسترا، ساسكو، أبو معطي، أسواق المزرعة، المنجم، الدواء، النهدي، صافولا، سدافكو، المراعي، تنمية، الجوف، جازادكو، المواساة، دله الصحية، رعاية، الحمادي، السعودي الألماني الصحية، سليمان الحبيب، الرياض، الجزيرة، الاستثمار، السعودي الفرنسي، ساب، العربي الوطني، الراجحي، البلاد، الإنماء، الأهلي، أملاك، سهل، متطورة، المملكة، التعاونية، جزيرة تكافل، أليانز إس إف، ساب تكافل، التأمين العربية، إم آي إس، سلوشنز، علم، اس تي سي، اتحاد الاتصالات، زين، الخريف، أكوا باور، دار الأركان، المراكز العربية».فيما تحولت 16 شركة إلى الربحية بعد أن حققت خسائر الفترة الماضية؛ وهي كل من شركات «أنابيب السعودية، فيبكو، أسمنت تبوك، طباعة وتغليف، التموين، سابتكو، نسيج، شمس، الخليج للتدريب، وفرة، نادك، عناية، الإنماء طوكيو، العقارية، طيبة، مكة».