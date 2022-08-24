واصلت شركة أدير العقارية سلسلة مزاداتها النوعية خلال العام الحالي، بعد نجاحها خلال ٢٣ دقيقة في بيع فرصتي «دانة الجنوب» في مدينة خميس مشيط بقيمة مالية إجمالية بلغت 544.617.876 ريالا، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة بشكلٍ باهر اليوم (الأربعاء) الموافق 24 أغسطس 2022، في فندق قصر أبها بقاعة عسير، بحضور مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري وعدد من المستثمرين الباحثين عن أهم الفرص العقارية الواعدة.

من جانبه، أشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية إلى أن مزاد بيع فرصتي «دانة الجنوب» يعتبر واحدًا من أبرز المزادات التي نظمتها الشركة خلال العام الحالي 2022، نظرًا لأهمية الفرصتين وامتلاكهما مقومات استثمارية فريدة، مما يؤكد سعي شركة «أدير العقارية» وحرصها الدائم على توفير أهم الفرص العقارية التي تتمتع بمميزات ومقومات عالية تساهم في الارتقاء باستثمارات عملاء الشركة، وتحقق طموحاتهم وأهدافهم.

وأبدى آل سعد، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المزاد، وبيع الفرصتين وهما أرض بمساحة 1.517.758 مترًا مربعًا، واستراحة بمساحة 3600 متر مربع، بقيمة مالية مُرتفعة وفي وقتٍ قياسيٍ، حيث شهد المزاد مُنافسة كبيرة بين المُشاركين للظفر بالفرصتين اللتين تتألقان في قلب مدينة خميس مشيط البهية وتحظيان فيها بموقعٍ إستراتيجي فريد.

وأكد آل سعد أن نجاح المزاد كان ثمرة جهد تسويقي نموذجي من شركة أدير العقارية التي تمتلك أدوات فعالة للوصول بمنتجاتها العقارية الفريدة إلى أهم المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العقارية، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد، ويحقق نتائج بيعية ممتازة، أكدتها النجاحات المتتالية التي حققتها الشركة في مزادات سابقة وخلال فترات زمنية متقاربة، والتي تم فيها بيع العديد من العقارات والأراضي بأفضل العوائد المالية مما ساهم في تعظيم ربحية المُلاك، وقدم فرصا استثنائية للمستثمرين، وهو يعتبر أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الشركة لتحقيقها.