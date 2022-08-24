أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي 2022 بنسبة 85.1% عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 429.8 مليار ريال في الربع الثاني (2022)، مرتفعة عن 232.2 مليار ريال في الربع الثاني (2021)؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 177.2 مليار ريال، بنسبة 106.5%.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.7% في الربع الثاني من عام 2021 إلى 80.0% في الربع الثاني عام 2022، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022 بمقدار 63.9 مليار ريال وبنسبة 17.5%.

كما سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 31.0% عن الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 86.2 مليار ريال مقابل 65.8 مليار ريال، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 7.6 مليار ريال، وبنسبة 9.7% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 21.7% بمقدار 30.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 171.0 مليار ريال في الربع الثاني 2022، مقابل 140.4 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول عام 2022 بمقدار 13.4 مليار ريال وبنسبة 8.5%.

أهم سلع الصادرات غير البترولية

تعد «منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 35.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية وارتفعت بنسبة 49.2% بمقدار 10.0 مليار ريال، ثم «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» (29.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) إذ ارتفعت بنسبة 12.5% بمقدار 2.8 مليار ريال عن الربع الثاني عام 2021، وأهم السلع المستوردة هي «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» والتي تشكل 18.9% من إجمالي الواردات، ثم «معدات النقل وأجزاؤها» وتشكل 12.8% من إجمالي الواردات.

ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 50.4% في الربع الثاني 2022، مقابل 46.8% في الربع الثاني عام 2021؛ كنتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية (31.0%) عن الارتفاع في الواردات (21.7%) خلال هذه الفترة.

الصين الشريك الرئيسي للسعودية في التجارة السلعية

بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 63.4 مليار ريال (14.8% من إجمالي الصادرات) في الربع الثاني من عام 2022، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند واليابان، بقيمة 43.5 مليار ريال (10.1% من إجمالي الصادرات)، و39.1 مليار ريال (9.1% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتايوان، والبحرين، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 280.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 65.4% من إجمالي الصادرات.

وكانت قيمة الواردات من الصين 34.0 مليار ريال (19.9% من إجمالي الواردات) في الربع الثاني من عام 2022، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 15.4 مليار ريال (9.0% من إجمالي الواردات)، و11.2 مليار ريال (6.6% من إجمالي الواردات) على التوالي، وكانت الهند، ومصر، وألمانيا، واليابان، وسويسرا، وإيطاليا، وسلطنة عمان من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 106.1 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.1% من إجمالي الواردات.

أهم 5 منافذ جمركية للواردات

يعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية بقيمة قدرها 43.4 مليار ريال أي ما يعادل 25.4% من إجمالي الواردات في الربع الثاني من عام 2022، تليه المنافذ الرئيسية الأخرى، وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 20.0%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.6%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.5%، ومنفذ البطحاء بنسبة 5.6%. وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 70.1 % من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.

التجارة الدولية لشهر يوينو 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات السلعية في السعودية لشهر يونيو 2022 بنسبة 75.2% عن شهر يونيو 2021، حيث بلغت قيمتها 147.7 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مرتفعة عن 84.3 مليار ريال في شهر يونيو 2021؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57.0 مليار ريال بنسبة 94.1%.

كما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.9 % في شهر يونيو 2021 إلى 79.7 % في شهر يونيو 2022، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مايو 2022 بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 2.3%.

وكشفت «الإحصاء» أن الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) سجلت ارتفاعا بنسبة 26.8% عن شهر يونيو 2021، حيث سجلت 30.1 مليار ريال، مقابل 23.7 مليار ريال، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال، بنسبة 6.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2022.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يونيو 2022 بنسبة 28.9% بمقدار 13.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 59.9 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابل 46.5 مليار ريال في شهر يونيو 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2022) بمقدار 5.3 مليار ريال وبنسبة 9.7%.

تعدُّ «منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 35.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية وارتفعت بنسبة 41.7% بمقدار 3.1 مليار ريال، ثم «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» (29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية) إذ ارتفعت بنسبة 9.9% بمقدار 0.8 مليار ريال عن شهر يونيو 2021. وأهم السلع المستوردة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» التي تشكل 18.9% من إجمالي الواردات، ثم «معدات النقل وأجزاؤها» وهي تشكل 11.4% من إجمالي الواردات.

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 50.1% في شهر يونيو 2022 مقابل 51.0% في شهر يونيو 2021؛ كنتيجة للارتفاع الكبير للواردات (28.9%) عن الارتفاع في الصادرات غير البترولية (26.8%) خلال هذه الفترة.

وفي شهر يونيو 2022 بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 20.8 مليار ريال (14.1% من إجمالي الصادرات)، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 14.8 مليار ريال (10.0% من إجمالي الصادرات)، و14.1 مليار ريال (9.6% من إجمالي الصادرات) على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية المتحدة ومصر والبحرين وتايوان وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 96.0 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 65.0% من إجمالي الصادرات.

وكانت قيمة الواردات من الصين 12.7 مليار ريال (21.2% من اجمالي الواردات) في شهر يونيو 2022، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 4.6 مليار ريال (7.7% من إجمالي الواردات)، و4.1 مليار ريال (6.9% من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت مصر والهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسويسرا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 37.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.4% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية بقيمة قدرها 14.4 مليار ريال أي ما يعادل 24.0% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 20.4%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.3%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.6%، ومنفذ البطحاء بنسبة 5.6%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 69.0% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.