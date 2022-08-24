كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يوسف الحرقان عن إطلاق عدد من الخدمات عبر منصة «اعتماد» للقطاع الخاص؛ منها خدمة بيع المطالبات المالية، بعد اعتمادها من القطاع التمويلي، مبيّناً أن هذه الخدمة ستنفع العديد من القطاعات من ضمنها القطاعان الحكومي والخاص والقطاع التمويلي والتي ترجع بعائد ممتاز على الاقتصاد السعودي، وذلك إضافة إلى خدمة «تقديم المطالبات» عبر منصة «اعتماد».وأشار الحرقان إلى وجود أكثر من مليوني مشترك في منصة «اعتماد» منها 40 ألف مشترك قطاع خاص و450 جهة حكومية والباقي أفراد، مضيفاً أن هناك خدمة أخرى بالتعاون مع البنوك تتضمن منح البنوك بيانات العقود الخاصة بالقطاع الخاص مع المحافظة على سرية البيانات وموافقة كل الأطراف، مشيراً إلى أنها ستزيد الملاءة المالية والحصول على أفضل الأسعار التمويلية من القطاع البنكي.