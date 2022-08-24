توقع تقرير حديث انخفاض أسعار الذهب في نهاية العام الحالي 2022 بنسبة 10% للأونصة، ليخفض سعرها عند مستوى 1800 دولار، بعد تقديراته السابقة عند مستوى 2000 دولار.وأشارت توقعات وصول أسعار الذهب في نهاية عام 2022 عند مستوى 1800 دولار للأوقية تقريباً، بانخفاض عن تقديراته السابقة البالغة 2000 دولار أي بما نسبته 10%، جاء ذلك في تقرير صدر (الإثنين) عن كومرتس بنك، مضيفاً أن أسعار المعدن النفيس تنهي عام 2023 عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بانخفاض من ألفي دولار في التقدير السابق.ويرى كارستن فريتش محلل المعادن الثمينة لدى البنك الألماني أن الذهب لا يزال الأفضل أداءً هذا العام مقارنة بفئات الأصول الأخرى، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والزخم المتزايد للدولار.وحسبما نقلت كيتكو نيوز، أضاف فريتش في التقرير قائلاً: «يتداول الذهب حالياً منخفضاً 4.5% عن مستواه في بداية العام، أما عن السندات الأمريكية فإن خسارتها المقابلة تبلغ 9.5% بسبب الارتفاع الحاد في العوائد، وخسرت أسواق الأسهم نحو 14% منذ بداية العام وفقاً لمؤشر إم إس سي آي ورلد، وتراجع سعر البيتكوين بأكثر من 50%».وأوضح فريتش أيضاً أنه على المدى القصير، قد يتعرض الذهب للضغط مرة أخرى لأن الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يرفع الفائدة أكثر حتى نهاية العام.ومن ناحية أخرى، خفّض البنك مستهدفه لسعر الفضة إلى 20.50 دولار للأوقية، من تقديره السابق البالغ 24 دولاراً، وذكر فريتش أن الأسعار قد ترتفع إلى 25 دولاراً في عام 2023، بانخفاض من التوقع السابق عند 27 دولاراً.أما عن البلاتين، فخفّض البنك السعر المستهدف بنهاية العام إلى ألف دولار للأوقية، بدلاً من 1050 دولاراً للأوقية.