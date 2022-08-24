ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، بعد تحذير وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في العقود الآجلة للنفط.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 99.14 دولار للبرميل، بعد جلسة متقلبة أمس الأول (الإثنين) عندما هبطت بأكثر من أربعة دولارات قبل تقليص الخسائر لتقترب من الاستقرار.وارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 دولارات إلى 93.38 دولار للبرميل.وتراجع برنت 12% والخام الأمريكي 8% هذا الشهر.