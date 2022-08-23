أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تدشين خدمات أنظمة شواحن المركبات الكهربائية، والبدء في استقبال الطلبات لتركيب الشواحن الكهربائية للمشتركين، وذلك لمواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030 والتطور المتسارع في مجال السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

وأوضحت الشركة، أن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الوقود، وتوفير موارد الطاقة والمحافظة على البيئة وتطبيقاً للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية والذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالقرار الإداري رقم: (01/48/42) وتاريخ 1442/1/21.

وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل في الخدمة من خلال الرابط التالي (من هنا)