كشف استطلاع أخير لإحدى الشركات المالية المتخصصة، أن 48% من مديري الصناديق، متفائلون حيال أداء السوق المالية السعودية، بشأن مزيد من الارتفاع في السوق السعودية بما يراوح نحو 5- 10%، فيما يتوقع 30% منهم أن تراوح المكاسب بين صفر إلى 5%، أما المتفائلون بأن تتخطى مكاسب المؤشر 10%، فبلغت نسبتهم 22%.وبحسب بيانات الاستطلاع، الذي أعدته الشركة، فإن موقف مديري الصناديق استند إلى توجهات الاستثمار، إذ إن 60% من مديري الصناديق يفضلون المزج بين أسهم النمو وأسهم القيمة، فيما 16% فقط صوتوا لأسهم النمو كذلك، 57% ممن شملهم استطلاع الراجحي كابيتال يفضلون الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة.وانتقالاً إلى القطاعات، فقد ظلت متماشية مع نتائج الاستطلاع السابق، إذ جاءت البنوك في الصدارة، تليها البتروكيماويات، ومن ثم البرمجيات والخدمات، والرعاية الصحية في المرتبة الثالثة.