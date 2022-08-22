بنده تطلق حملة «ثبتناها» في جميع فروعها حول المملكة

أطلقت شركة «بنده» للتجزئة مبادرة مبتكرة بعنوان «ثبتناها» والتي تتلخص في تخفيض وتثبيت أسعار أكثر من 300 سلعة خلال فترة محدودة أو حتى نفاد الكمية، وذلك ابتداء من تاريخ 10 أغسطس 2022 ولمدة ثلاثة أشهر في جميع فروعها حول المملكة العربية السعودية، هادفة إلى دعم ومساعدة الأسر في تجربة استهلاكية اقتصادية، إضافة إلى تقديم حلول تضمن تجربة تسوق أكثر كفاءة وضمن سياق سلسلة المتاجر الرائدة والأكثر انتشاراً في المملكة.

وبادرت شركة بنده بتنشيط حملة ثبتناها من خلال توفير حلول للمستهلكين بتخفيض وتثبيت أسعار المنتجات الاستهلاكية، الغذائية والمنظفات الأساسية بكل منزل، لمدة شهر وتجديد قائمة الأصناف المخفضة والمثبت أسعارها شهرياً، مقدمة أسلوب عصرياً في تجربة التسوق باعتماد مفهوم «أفضل الأسعار لكل يوم»، والذي تترجمه عروض أقل الأسعار المثبتة لعناصر مختارة كل يوم طوال فترة الحملة من خلال فروع «بنده» المنتشرة حول المملكة، إذ يمكن للعملاء التوجه للمتاجر ومعرفة العروض اليومية على السلع المشمولة في الحملة، ومع أنه سيتم الترويج للحملة من خلال جميع فروع متاجر بنده بشكل يومي عبر تقديم العروض اليومية على الأسعار داخل كل فرع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «بنده» للتجزئة الدكتور بندر حموه الأهمية والقيمة للمبادرة بالقول: «نعمل من خلال حملة (ثبتناها) إلى خلق مساحات تواصل وارتباط مع المستهلك بتقديم حلول اقتصادية ملائمة، وبحيث تضمن للعميل توفير أكبر في عملية تلبية الاحتياجات الاستهلاكية اليومية، محققة منهجنا في تطويع وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بالتجربة من نواحٍ شمولية وفي جوانب عدة».

اللافت أن «بنده» تركز بشكل مستمر على تطوير مختلف أركان تجربة التسوق سواء من خلال المتاجر أو القدرات البشرية عند العاملين أو طريقة التسوق وتوظيف التقنية، مركزة وبشكل أساسي إلى توفير المنتجات اليومية لكافة أفراد الأسرة بما يجسد أن متاجر بنده وجهة أولى للجميع، مع مراعاة تقديم عروض ومبادرات مبتكرة تسهم في رضا العميل وتحسين تجربته وخلق الانطباع الإيجابي، تأكيد على أهمية استدامة العلاقة مع العملاء وانطلاقها من مبدأ تكرار الزيارة والعودة مجددًا والاحتفاظ بذكرى مبهجة عن بنده طيلة الوقت.