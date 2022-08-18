أزاحت شركة شاومي الستار عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث أطلقت الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية هاتف Xiaomi MIX Fold 2، وذلك خلال الحفل السنوي للشركة الذي شهد الخطاب السنوي للمؤسس والمدير التنفيذي للشركة شاومي لي جون.

ويعد الهاتف الجديد قفزة تكنولوجية في صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث يأتي بسماكة تقدر بـ 5.4 مم فقط، في حين يوفر الهاتف الجديد تجربة مشاهدة عبر الشاشات الداخلية والخارجية، إضافة إلى تجربة تصوير صممتها Leica، وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وذلك من خلال أحدث منصة معالجة متنقلة Snapdragon® 8+ Gen 1.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة شاومي عن إطلاق Xiaomi Pad 5 Pro، و Redmi K50 Ultra، ومجموعة من منتجات النظام البيئي.

Micro Waterdrop مطور ذاتياً

ويتميز Xiaomi MIX Fold 2 بتصميم مثير، حيث يعد أحد أنحف الهواتف الذكية القابلة للطي على الإطلاق، وقد تجسد ذلك بهيكل مطوي بسمك 11.2 مم فقط، كما يبلغ قياس كلا الحافتين 5.4 مم، مما يوفر تجربة شعور ممتع في متناول يد المستهلك.

ولخروج المنتج بهذه الصورة الإبداعية، ركزت شاومي على تحسين Micro Waterdrop، الذي يعد المكون الأساسي للهاتف الذكي القابل للطي، حيث تم تجهيز Xiaomi MIX Fold 2 بــــــ Micro Waterdrop مطورة ذاتياً، تتميز بنصف قطر انحناء أصغر، ووحدات شاشة أرق، ومفصلة دوارة صغيرة مخصصة، واستخدام عملية متكاملة خالية من اللحام لإنشاء لوحة عائمة مزدوجة الجناح من ألياف الكربون، وقد قللت هذه المكونات عالية التكامل عدد الأجزاء إلى 87 فقط، مما يتيح تصميماً أخف وزناً للمفصلة، وأكثر نحافة من أي وقت مضى.

إضافة إلى ذلك، يستخدم كلا جانبي المفصلة تقنية التكديس بالمساحة، وذلك لاستخدام مساحات كبيرة مخفية على جانبي المفصلة للألواح اللينة، مما يحقق زيادة بنسبة 20٪ في استخدام المساحة، وهو الأمر الذي يتيح تقديم تصميم مسطح يبلغ 5.4 مم، وذلك مع توزيع وزن متوازن.

شاشتان لتجربة مشاهدة رائعة

يتميز هاتف Xiaomi MIX Fold 2 بتصميم داخلي قابل للطي، مع شاشتين رئيسيتين من نوع AMOLED، بحجمين مختلفين على الجانبين، حيث تعتمد الشاشة الخارجية تصميماً كلاسيكياً بنسبة 21: 9، مما يتيح الانسجام مع معظم التطبيقات، ومع مراعاة تجربة المستخدم عند حمل الجهاز، وتتميز الشاشة بمقاس 6.56 بوصات بمادة Samsung E5، وبدقة 2520 × 1080، وتدعم معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز وسلسلة ألوان P3، مع سطوع يصل إلى 1000 نت، مما يمنحها ميزة على الشاشات الأخرى بفضل تجربة المستخدم المتميزة.

وفي الجزء الداخلي، يتميز الهاتف الجديد بشاشة عرض Samsung Eco OLED، مقاس 8.02 بوصة. ويعتمد على تقنية POL-LESS، ويحل محل المستقطب التقليدي بفلتر ألوان فائق النحافة، ويستخدم مادة مصفوفة سوداء لتقليل الانعكاس على الشاشة. ومقارنةً بـالشاشات التقليدية الأخرى، تمت زيادة نفاذية الضوء بنسبة 33٪، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25٪. وتأتي الشاشة بدقة x19142160، وتدعم التدرج اللوني P3، و LTPO 2.0 1-120Hz AdaptiveSync Pro هذا، وتتيح الطبقة المضادة للانعكاسات تقليل الانعكاس إلى أقل من 2٪، مما ينتج عنه تجربة مشاهدة أكثر تفصيلاً وجماليات مبهجة.

وتوفر الشاشتان تجربة مستخدم متسقة بشكل استثنائي، يدعم كلاهما تحديث 120 هرتز، ومعايرة شاشة احترافية للألوان الأساسية، وسطوع 1000 نت، و Dolby Vision. وبصرف النظر عن الشاشة المستخدمة، يدعم الجهاز استشعار الضوء المحيط المزدوج في الأمام والخلف، مما يوفر ضبطاً طبيعياً وسلساً لسطوع تلقائي.

MIUI Fold 13، المعيار الجديد للشاشات القابلة للطي

يعمل Xiaomi MIX Fold 2 على أحدث نظام تشغيل MIUI Fold 13، حيث تم تطويره لتغيير واجهة MIUI الكلاسيكية، ومع إضافة تحسينات في تفاعل الشاشة، لتعزيز تجربة المستخدم، ويتكيف تصميم الواجهة مع الشاشة القابلة للطي، ويضاعف مساحة المشاهدة في الهاتف الذكي، إضافة إلى الحفاظ على التناسق البصري، فإنه يسمح باستخدام مئات من الحاجيات MIUI المتاحة دون تشوه، مما يزيد من الجماليات وقابلية الاستخدام.

تم تخصيص تطبيقات نظام Xiaomi MIX Fold 2 لشاشته الكبيرة، وتمت إعادة تصميم عدد كبير من واجهات التطبيقات للحصول على تجربة أفضل على الشاشة، وهو الأمر الذي يساعد على استخدام التقويم، وإدارة الملفات، ومسجل الصوت، والملاحظات، والتطبيقات الأخرى. في حين سيتم إجراء تكييف مع تطبيقات الطرف الثالث، وفقاً للحلول المتاحة في Android 12L، مما يوفر مزيداً من إمكانات الدعم الأصلي لتطبيقات الطرف الثالث.

وتتضمن قائمة ابتكارات Xiaomi MIX Fold 2 تحديثات في تفاعل الشاشة الذكية، حيث يمكن للمستخدمين تمرير ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة، كما يمكن الوصول إلى النوافذ العائمة بسرعة عبر الشريط الجانبي، والذي يمكن استخدامه أيضاً للخروج من وضع تقسيم الشاشة، كما تم أيضاً تعديل تصميم النوافذ العائمة والإشعارات.

صور لايكا الأصلية،، نهج مزدوج الجودة

وضعت شاومي معياراً جديداً للتصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية، حيث تجمع بين خبرة لايكا في التصوير مع تجربة شاومي الغنية في مجال التصوير الحسابي. فباستخدام طلاء ALD منخفض الانعكاس، تتميز كاميرا الهاتف بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافيه بدقة 8 ميغابكسل مزودة بإمكانيات تكبير بصري 2x وإمكانيات صور بورتريه.

بالإضافة إلى عدسة Summicron المعتمدة من لايكا، يوفر الهاتف إمكانية الوصول إلى نمطين للتصوير الفوتوغرافي: «Leica Authentic Look»، و «Leica Vibrant Look»، وكلاهما يوفر مساحة إبداعية معززة للمصور.

مع دعم Xiaomi ProFocus، يوفر هاتف Xiaomi MIX Fold 2 سرعة بدء تشغيل الكاميرا، والتقاط سريع، ودعم التصوير المستمر حتى 30 لقطة في الثانية.

هذا، ويدعم الهاتف الجديد تسجيل Dolby Vision HDR، بالإضافة إلى كل من Dolby Vision، و Dolby Atmos لمشاهدة الفيديو، وستبدو مقاطع الفيديو، التي تم التقاطها على الهاتف مذهلة، لا سيما عند استخدام منصات UGC التي تدعم Dolby Vision، مما يسمح للمستخدمين مشاركة صور استثنائية عبر الإنترنت.

Snapdragon® 8+ Gen 1،، الأداء الرائد عبر هيكل فائق النحافة

بالإضافة إلى تصميم الشاشة المبدع والقابل للطي، يستفيد هاتف Xiaomi MIX Fold 2 من أحدث منصة للهاتف المحمول Qualcomm Snapdragon® 8+ Gen 1، وذلك للحصول على أداء سريع، حيث تتيح عملية التصنيع 4 نانومتر من TSMC زيادة كبيرة في كفاءة الطاقة، مع دمج عشرات المليارات من الترانزستورات في منطقة ضيقة المساحة، وتسمح العملية المتقدمة لكل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بالحصول على زيادة في الأداء بنسبة 10٪، مع تحسين استهلاك طاقة وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 30٪. ويتيح هذا التصميم المحدث للهاتف الذكي الحفاظ على سرعات وكفاءة أعلى في نفس الوقت، كما تسمح الكفاءة الممتازة للطاقة ببطارية تدوم طويلاً، مع إمكانية استخدام يوم كامل حتى عند استخدام الشاشة الداخلية بشكل متكرر، إضافة إلى الاستخدام الطويل الأمد عند استخدام الشاشة الخارجية بشكل أساسي.

ويحتوي هاتف XIAOMI MIX Fold 2 على نظام تبريد مجهز بمحول VC كبير المساحة، حيث يوفر VC عالي الجودة مساحة سطح تصل إلى 2،520 مم، مع تحسينات بنسبة 50٪ في التوصيل الحراري، وذلك مقارنةً بــ VC النموذجية، إضافة إلى أن الطبقة الداخلية للبطارية مغطاة بطبقة من الجيل الثاني من نيتريد البورون لتبديد الحرارة، بمساحة تصل إلى 3715 مم، في حين تعمل ورقة الجرافيت عالية الكثافة متعددة الطبقات على بناء أساس قوي للأداء المستدام الممتاز لـ Xiaomi MIX Fold 2.

عبر Xiaomi Pad 5 Pro يمكن العمل والاستمتاع بالترفيه مع شاشة كبيرة مقاس 12.4 بوصة

يتميز Xiaomi Pad 5 Pro بشاشة كبيرة بمقاس 12.4 بوصة، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة منها بشكل كامل للحصول على تجربة عالية الكفاءة ومريحة في كل من سيناريوهات العمل والترفيه، كما تتميز الشاشة عالية الجودة بمقاس 12.4 بوصة بدقة فائقة تبلغ 2560 × 1600، ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، وتقليل الضوء الأزرق على مستوى الأجهزة، مما يوفر تجربة مريحة وسلسة لمشاهدة الفيديو، وتعدد المهام بسرعة على الشاشات المنقسمة، يحتوي Xiaomi Pad 5 Pro على وضع المؤتمر بحيث يتمكن من تحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي، والتمييز بسرعة بين السماعات المختلفة، ودعم الترجمة في الوقت الفعلي بين الصينية والإنجليزية.

Redmi K50 Ultra الترقية الشاملة

ينضم Redmi K50 Ultra إلى سلسلة Redmi K50، التي تتمتع بترقيات واسعة النطاق في الأداء والشاشة والكاميرا والشحن، حيث يرتقي Redmi K50 Ultra بتجربة المنتج والمستخدم إلى المستوى التالي، ويتميز Redmi K50 بأحدث نظام أساسي للهاتف المحمول Snapdragon 8+ Gen 1، وشاشة مسطحة 1.5K.

كما تتكون الكاميرا الثلاثية للهاتف الذكي من كاميرا رئيسية بدقة 100 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافيه 2 ميجابكسل معززة بتنفيذ العديد من حلول Xiaomi AI Image، ويتيح الجمع بين البرامج والأجهزة المتقدمة لـ Redmi K50 Ultra تحسين جودة الصور بشكل كبير. علاوة على ذلك، ما بين بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، وتقنية شحن سريع HyperCharge بقوة 120 واط يمنح استخداماً يومياً خالياً من المتاعب بمدة شحن كامل تصل إلى 19 دقيقة فقط.

هذا، وقد تم الإعلان اليوم أيضاً عن Redmi K50 Ultra Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition. وإضافة إلى الأداء النهائي لـ Redmi K50 Ultra القياسي، فهو يدمج توقيع الفريق والذي يأتي بالخطوط الفضية وخطوط البترول الخضراء وأنسجة ألياف الكربون في التصميم.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شاومي اليوم Xiaomi Buds 4 Pro، و Xiaomi Watch S1 Pro، و Xiaomi Conference Tapcast، و Xiaomi Bluetooth Speakerphone، و Mijia Smart Purifying Range Hood P1، و Mijia Dual-Drum Washer Dryer 15kg.

الأسعار وتوفر المنتج

يتوفر هاتف Xiaomi MIX Fold 2 بلونين: الأسود والذهبي، مع ثلاثة خيارات تخزين.

12GB + 256GB: بسعر 8999 يوان صيني

12GB + 512GB: بسعر 9999 يوان صيني

12GB + 1TB: بسعر 11699 يوان صيني

يتوفر هاتف Xiaomi Pad 5 Pro بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والأخضر الغابات، مع ثلاثة خيارات تخزين.

6GB + 128GB: بسعر 2999 يوان صيني

8 غيغابايت + 256 غيغابايت: بسعر 3499 يوان صيني

12GB + 512GB: بسعر 4199 يوان صيني

يتوفر Redmi K50 Ultra بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والأزرق مع أربعة أنواع تخزين.

8GB + 128GB: بسعر 2999 يوان صيني

8GB + 256GB: بسعر 3299 يوان صيني

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: بسعر 3599 يوان صيني

12GB + 512GB: بسعر 3999 يوان صيني

وسيتم بيع Redmi K50 Ultra Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition بسعر 4199 يوان صيني.

وتتوفر جميع هذه الأجهزة للبيع عبر قنوات شاومي الرسمية في البر الرئيسي للصين بدءاً من 16 أغسطس.