افتتحت لولو هايبرماركت مهرجان «بهجة الهند» الملوّن للاحتفال بعيد الاستقلال الهندي السادس والسبعين - (آزادي كا أمريت ماهوتساف). افتتح المهرجان معالي الدكتور رام براساد، القائم بالأعمال في السفارة الهندية بالرياض في لولو هايبر ماركت أفينيو مول، المربع. وكان في استقباله السيد/ شهيم محمد، المدير التنفيذي للولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية.

وبالمثل، افتتح المهرجان في جدة معالي الدكتور محمد شهيد المدير العام للقنصلية الهندية.

«بهجة الهند» هو مهرجان بيع بالتجزئة يبعث الحياة في ثلاث عناصر من التجربة الهندية في لولو: الثقافة والتجارة والطبخ. وتعرض العلاقات التجارية الوثيقة التي تتمتع بها المجموعة مع الهند. احتفالًا بمرور 75 عامًا على الاستقلال الهندي، «بهجة الهند» تقدم تجربة تسوّق غامرة وفريدة من نوعها في لولو مع مسارات طعام إقليمية وزيارات المشاهير والعروض الترويجية المذهلة وارتداء الأزياء في المناسبات.

سيشهد المهرجان إطلاق خمس علامات تجارية هندية جديدة في المملكة العربية السعودية: فاديلال، و لازا، و أجرو سبيشل، و إيفريست، و جوفيند، وذا جرو سناك كو. وعروض ترويجية خاصة على أكثر من 7500 منتج هندي، ابتداء من السلع الاستهلاكية والمنتجات الصحية والتجميلية والفواكه الطازجة والخضار ومنتجات المنزل والأزياء.

سيحظى المتسوقون باهتمام خاص من خلال احتفال «نكهات الهند» للمأكولات الإقليمية في الهند، والذي سيحتل مركز الصدارة في جميع متاجرلولو هايبر ماركت في المملكة ويستمر حتى 20 أغسطس 2022.

وللاحتفال بهذه المناسبة، خبزت لولو أكبر كعكة بطول 75 متراً بالألوان الثلاثة الهندية. كما قامت مجموعة قلم رصاص بعمل فني ورسم الشعار من خلال استخدام التوابل والأرز.

وقال معالي الدكتور رام براساد القائم بالأعمال لدى المملكة العربية السعودية إن مجموعة لولو للروابط التجارية والثقافية بين الهند والسعودية قد جلبت الفخر والشرف للهند، وكذلك للمملكة العربية السعودية. وأكد معاليه أن هنالك علاقات دافئة وودية بين البلدين. لعب السيد يوسف علي دورًا كبيرًا في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين والمنطقة بصفته رجل أعمال وصاحب رؤية. وقد وضع الصادرات الهندية من خلال سلسلته على مسار 5000 كرور روبية هندية. وتشمل الفاكهة والخضروات والحبوب الهندية - والمواد غير الغذائية لسلسلة لولو هايبرماركت البالغ عددها 235 في جميع أنحاء العالم. في المملكة العربية السعودية، أطلقت المجموعة العديد من مشاريع التوسع بعيدة النظر وخلق فرص عمل للجميع. كل هذا يجعلها تلعب دورًا رائدًا في مستقبل المملكة المشرق.

الترويج للأغذية والأزياء الهندية

قامت لولو التي تتمتع بشبكة هندية قوية من مراكز تجهيز الأغذية والخدمات اللوجستية بتصدير المنتجات بالجملة إلى دول الشرق الأوسط، ومنها منتجات حصرية لمهرجان التسوق المحبوب الذي يعرض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية كالفواكه والخضراوات الطازجة وكذلك اللحوم. قدم طهاة لولو مجموعة كبيرة من الأطباق الأصلية والحلويات وأطعمة الشوارع الشهية في قسم الطعام الساخن. ولاستكمال تجربة الثقافة الهندية، تم عرض الأزياء العصرية الراقية بالإضافة إلى مجموعة منسقة من ملابس المصممين للمهرجانات وحفلات الزفاف.

وفي حديثه في حفل الافتتاح، قال السيد/ شهيم محمد: «نحن في لولو رائدين في تجربة التسوق الرائعة التي تضيف قيمة وبعدًا إضافيين للمتسوقين لدينا من خلال شبكة من مراكز مصادر المواد الغذائية والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء الهند، بالإضافة الى وحدات معالجة الأغذية ومنتجات لولو الغذائية الخاصة بها، وبالإضافة إلى مجموعة من مشتري الأزياء المهرة الذين يساعدون في قسم الملابس لدينا على البقاء في صدارة هذا الاتجاه، ونحن على أتم الاستعداد لمعاملة المتسوقين لدينا ببهجة حقيقية».

سيستمر مهرجان بهجة الهند حتى 20 أغسطس، وسيقدم المهرجان عرضًا ترويجيًا لأفضل المأكولات الإقليمية في الهند وعروض السوبر على جميع المنتجات الهندية وملابس الموضة عبر لولو هايبرماركت وعبر الإنترنت على موقع التسوق www.luluhypermarket.comوتطبيق الجوال.