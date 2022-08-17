شهد انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي صباح اليوم (الأربعاء) توقيع أكثر من 10 اتفاقيات بين الجانبين تتجاوز قيمتها 45 مليار ريال.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الاتفاقيات شملت قطاعات مهمة، مثل: الطاقة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والبتروكيماويات، والطيران، والسياحة، والتطوير العقاري والسياحي، والزراعة والأغذية والصناعات الدوائية.

وأضاف أن العلاقة بين البلدين عميقة وعريقة وواسعة، والمستقبل سيكون أفضل بإذن الله.

ويأتي توقيع الاتفاقيات، تزامنا مع الزيارة التي يجريها الرئيس الأوزبكي اليوم، ولقائه بقادة السعودية، إذ سيتم التوقيع مساء اليوم على العديد من الاتفاقيات المتبادلة بين الجهات الحكومية من البلدين، لدعم الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي.









