أعلنت شركة أرامكو نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي، مع عزمها تقديم توزيعات أرباح قيمتها 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثاني.واحتلت أرامكو صدارة الترتيب بين أكبر شركات العالم ربحية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، كأعلى أرباح قياسية ربع سنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في عام 2019، ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير.وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «تعكس نتائجنا القياسية للربع الثاني زيادة الطلب على منتجاتنا، خصوصاً أننا مورّد منخفض التكلفة ومن بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية بأعمال التنقيب والإنتاج في قطاع الطاقة».وأضاف: «تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحوّل المنظم للطاقة».وحققت أرامكو صافي ربح ربع سنوي بقيمة 181.6 مليار ريال، فيما بلغ ربحها للنصف الأول من العام الحالي 329.7 مليار ريال، مسجلة أرباحاً قياسية.وجاءت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022.وشهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها 53% لتصل إلى 129.8 مليار ريال سعودي في الربع الثاني، وبلغت 244.7 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022، مقابل 84.7 مليار ريال سعودي و153.2 مليار ريال سعودي على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021.