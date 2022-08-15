أظهرت دراسة حديثة للبنك المركزي السعودي (ساما)، تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.وحسب الدراسة، ارتفعت على مستوى كافة القطاعات من 44% في عام 2019 إلى 62% في العام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94% من إجمالي قيم هذه العمليات.وقال البنك المركزي السعودي، إنه ولأول مرة في المملكة، لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، إذ نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بنحو 36% في عام 2019.وأضاف البنك، في دراسة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام 2021، أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت 84% لعام 2021، مقارنة بـ51% في عام 2019.وذكر أن القطاع الحكومي تحول بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى كافة المستفيدين، سواءً كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.