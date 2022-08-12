كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقرير حديث للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، أن متوسط عدد الدعاوى المقدمة يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 يتجاوز 214 دعوى، إذ بلغ مجموع الدعاوى نحو 38.754 دعوى.وتصدر القطاع الجمركي قائمة الدعاوى، وبلغ عددها نحو 24.497 دعوى في النصف الأول من العام الحالي، تعادل نسبتها 36% من إجمالي الدعاوى، وجميع الدعاوى المتعلقة بالقطاع الجمركي تم الفصل فيها.وجاء في المقام الثاني الدعاوى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وبلغ عددها نحو 5040 دعوى تم الفصل فيها، فيما يتم استئناف نحو 1974 دعوى، ويتم التماس إعادة النظر في 213 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة نحو 7227 دعوى.وكان قطاع الزكاة في المرتبة الثالثة، وتم الفصل في 3126 دعوى، فيما يتم استئناف نحو 1905 دعاوى، ويتم التماس إعادة النظر في 229 دعوى، ليصل إجماليها إلى 5260.وبلغت نسبة دعاوى «ضريبة الدخل، والاستقطاع، والمختلط، والتصرفات العقارية» ما بين 0.5% حتى 1.55%، مما يدل على قلة الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من الضرائب.أبرمت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية اتفاقية الربط الإلكتروني مع النيابة العامة، لتحديد الآليات والمعايير لحوكمة إجراءات الدعاوى الجمركية إلكترونياً وتيسير الفصل الناجز فيها، كما تقدم بدورها العديد من الخدمات الإلكترونية من أبرزها خدمات إجراءات التقاضي وإدارة ملف الدعوى، مع أتمته إجراءات التبليغ.وتختص الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بدراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي القانونية والمحاسبية والفنية، وتقديم الدعم القانوني والإداري للجان قبل وأثناء عقد الجلسات، وصياغة مسودة القرارات الصادرة عن اللجان، وتسبيبها وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذات الصلة. إضافة إلى قيام الأمانة باستخراج المبادئ القضائية من قرارات اللجان للحد من التباين بين القرارات الصادرة من اللجان، وتصنيف القرارات التي تصدرها اللجان وتبويبها، تمهيداً لنشرها.