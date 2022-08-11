ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) بنهاية تداولاته أمس (الأربعاء) ليسجل أعلى إغلاق له في أكثر من شهرين عند مستوى 12.431 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغت قيمة التداولات أمس (الأربعاء) 6.7 مليار ريال.وارتفعت أسهم 148 شركة، فيما انخفضت أسهم 56 شركة، وحافظت أسهم 9 شركات على مستوياتها دون تغيير.ويفصل 5 شركات أقل من 5% عن تحقيق أعلى سعر تاريخي لها، وهي كل من شركات: «النهدي، المواساة، دلة، علم، والآمار»، فيما تتداول 3 شركات قرب أدنى قاع تاريخي لها ويفصلها أقل من 5% لتسجيل أقل سعر في تاريخها وهي شركات وصناديق: «ميفك ريت، الخبير ريت، وسهل».