كشف النائب الأعلى لرئيس التكرير والمعالجة والتسويق في شركة أرامكو محمد القحطاني أن الشركة تمتلك قطاعاً متكاملاً للتكرير والمعالجة والتسويق، مبيّناً أن استثماراتها في القطاع تساعدها على تنويع إيراداتها وتعزيز التكامل بين أعمالها في مجال النفط والغاز لتحقيق أفضل قيمة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتلبية الطلب على النفط الخام والغاز، وتسويق نفطها الخام بصورة مُثلى.وأوضح القحطاني أن الشركة لديها القدرة على الاستفادة من إنتاجها في قطاع التنقيب والإنتاج لرفع الدخل بفضل امتلاك قاعدة متميزة من العملاء العالميين، وشبكة مساندة لأعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وفقا لـ«العربية».وبيّن أن التكامل الإستراتيجي بين قطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة يتيح الفرصة أمامها لتأمين الطلب على النفط الخام من خلال بيعه إلى المصافي المملوكة لها بالكامل والتابعة لها داخل السعودية وخارجها.وأشار إلى أن قطاع الكيميائيات في الشركة يواصل النمو عبر المشاريع التوسعية للطاقة الإنتاجية، وزيادة حصص الملكية في الشركات التابعة والاستثمارات الجديدة.وقال القحطاني: «إن قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة حقق تقدماً في إستراتيجيته طويلة المدى لتعزيز التكامل مع أعمال قطاع التنقيب والإنتاج، وتحسين محفظة أعمالها، وتعزيز حضورها ممثلة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في المناطق التي تشهد نمواً مرتفعاً وإستراتيجية جغرافية».