تطرح شركة «أدير العقارية» فرصتي «دانة الجنوب» للبيع في مزاد علني يُقام في فندق قصر أبها بقاعة عسير، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وحددت الشركة يوم الثلاثاء 23 أغسطس آخر موعد لاستلام رغبات الدخول في المزاد واستلام الشيكات من المشاركين.

وتتكون فرصتي «دانة الجنوب» من أرض استثمارية بديعة بمساحة تبلغ 1.517.758 مترًا مربعًا، واستراحة بهية بمساحة 3.600 متر مربع، تتركزان في قلب مدينة خميس مشيط الفاتنة التي تزهو بجمال طبيعتها، وتاريخها العريق، ومستقبلها المشرق.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية متعب بن حمد آل سعد أن فرصتي «دانة الجنوب» تعتبران من أهم فرص الاستثمار التي تطرحها الشركة خلال العام الحالي، انطلاقًا من مقوماتهما الاستثمارية العالية، وتنوع استخداماتهما، وتميزهما بموقع إستراتيجي فريد في مدينة خميس مشيط الحالمة التي أصبحت واحدة من أهم الوجهات في المملكة للسياحة والسكن والاستثمار، نظرًا للدعم الكبير الذي تحظى به من إمارة المنطقة للارتقاء بخدماتها وبنيتها التحتية من خلال تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وأشار «آل سعد» إلى أن الأرض الواقعة في حي الوسام تتميز بمساحتها الرحبة وتنوع استخدامها ما بين السكني والتجاري، علاوة على مجاورتها لمجموعة من أحياء خميس مشيط الفاخرة أبرزها حي الراقي وحي الموسى التي تحتضن بين جنباتها مجموعة واسعة من الأنشطة الخدمية والتجارية، كما تتميز بقربها من أهم معالم المدينة الرئيسية من بوليفارد، وأصداف مول، وموجان بارك، ومول الخميس أفينيو، مما جعل من الأرض وجهة استثمارية بارزة تتيح للمستثمرين إنشاء مشاريع سكنية وتجارية فاخرة، تشكل قيمة مضافة للمدينة، وترتقي باستثماراتهم.

ولفت «آل سعد» إلى أن استراحة خميس مشيط التي تتميز بهدوئها وجمال موقعها في قرية النعمان جنوب المدينة، تمثل فرصة استثمارية فريدة، حيث تفتح مساحتها المثالية، وتصميمها النموذجي، آفاقًا رحبة للمستثمرين من خلال تطويرها لتصبح واحدة من أجمل قاعات الاحتفالات في المنطقة التي تعكس تراث المدينة، أو تجهيزها على أعلى مستوى لتنافس كل من حولها من استراحات بأناقتها وفخامتها، أو اقتنائها للتفرد ببهاء موقعها، ونقاء هوائها.