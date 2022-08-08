شهد شهر يونيو الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الشركة الأهلية للسيارات NMC-KIA ودخولها قطاع السيارات في السعودية، بصفتها الموزع الحصري لسيارات كيا في القطاع الغربي بالسعودية.

وقد عزز حفل توقيع اتفاقية التوزيع الذي أقيم في 24 يونيو 2021 مكانة الشركة في السوق السعودية، لتصبح الموزع الحصري في 7 مناطق بالسعودية، هي نجران وجازان وأبها والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

تلتزم الشركة بشعارها المتمثل في «الابتكار والخدمة والإلهام»، وتحتفل بهذه المناسبة الهامة مع تحقيق العديد من الإنجازات على مدار رحلتها في المنطقة، والتي تتضمن افتتاح صالة العرض الجديدة الرائدة على طريق الملك بجدة، إضافةً إلى مركز تسليم السيارات الجديد على طريق المدينة المنورة، لتعزيز تجربة العملاء وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم. وتغطي شبكة الشركة الأهلية للسيارات NMC-KIA الواسعة في المنطقة مدناً أخرى بالإضافة إلى المراكز الشاملة (التي تتضمن صالة العرض ومركز الخدمة وقطع الغيار) مثل الطائف ومكة المكرمة وينبع والمدينة المنورة ونجران وجيزان وتبوك.

وتعليقاً على مستقبل الشركة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتسويق (NMC) حسن الشمراني: «يسرنا أن نكمل عاما بالشراكة مع كيا العالمية، في سبيل تقديم حلول تنقل مستدامة ومبتكرة، لا سيما في سوق السيارات السعودي الذي يشهد تنافسية عالية».

وأضاف الشمراني: «كانت صناعة السيارات على مر التاريخ أحد أكثر الصناعات ابتكاراً وتبنياً للتقنيات المتطورة، وهذا ما تركز عليه كيا العالمية، حيث يتم تصميم مبتكرات جديدة لتعزيز أداء السيارات والسلامة والفخامة والاستدامة، وتقدم حالياً أنظمة جديدة بديلة لوقود السيارات من خلال تقنيات السيارات الكهربائية والهجينة التي ستحل محل محركات الاحتراق والغاز بسرعة في المستقبل».

واختتم الشمراني: «تعتبر الاستدامة القلب النابض لرؤية المملكة 2030، ونعمل في الشركة الأهلية للتسويق بالتعاون مع كيا العالمية على ريادة هذه المسيرة من خلال حلول التنقل البديلة للوقود بالإضافة إلى المبادرات الصديقة للبيئة. ويعكس شعار الشركة (الابتكار، الخدمة، الإلهام) - التزام الشركة الأهلية للتسويق بالابتكار وخدمة العملاء وإلهامهم من خلال منتجاتها وخدماتها».