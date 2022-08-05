أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن تخفيض مبالغ الزكاة والضريبة المستحقة، في حين يمكن التقدم بطلب تقسيط مبالغها.

وكشفت أن تقديم طلب التقسيط يكون كالتالي: دخول المستفيد على حسابه في موقع الهيئة، قسم «الزكاة وضريبة الدخل»، اختيار أيقونة «طلب خطة تقسيط»، وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور، ويتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوما.

وأكدت «الزكاة والضريبة والجمارك» أن مبادرة الإعفاءات تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار، وذلك عن كافة الإقرارات المستحقة التقديم أو واجبة الدفع قبل أو في تاريخ 31 مايو 2022.

وأفادت الهيئة بأن سريان مبادرة إلغاء الغرامات عن المكلفين قد بدأ بتاريخ 1 يونيو 2022، وتنتهي في 30 نوفمبر 2022، كما سيتم إلغاء الغرامات عن المكلفين (آلياً) بعد سداد أصل الضريبة كاملاً خلال فترة المبادرة، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات من خلال الرابط التالي http://bit.ly/3N6BZU9.