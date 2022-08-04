أصدر برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أحد برامج رؤية السعودية 2030، تقريره السنوي لعام 2021، الذي يوثق أداء مبادرات البرنامج وقصص النجاح المتحققة من خلال الجهات التنفيذية بقطاعات النمو الواعدة، والجهود والخطوات الإضافية التي عمل عليها البرنامج لتعظيم أثر مبادراته والمساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية 2030.

وفي افتتاحية التقرير، رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ نظير دعمهما وتمكينهما للبرنامج وجهاته، لافتاً النظر إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير فيما تحقق في القطاعات الأربعة للبرنامج من إنجازات.

وأكد أنه في بداية العام الماضي بعد مرور قرابة خمسة أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 انتقلت إلى مرحلة جديدة لتعظيم الأثر، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى إشراك القطاع الخاص في تحقيق التحول المنشود بجميع القطاعات، وعلى جميع الأصعدة، بما فيها إعادة هيكلة بعض برامج الرؤية، وإطلاق برامج جديدة لتسهم في صناعة المستقبل وتحقيق الطموحات، معبرًا عن ثقته بأنَّ القادم أفضل وأجمل وأكبر أثرًا بعون الله وتوفيقه، ثم الدعم الكبير للقيادة الرشيدة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع: إن ما يوثقه التقرير من قصص نجاح وطنية، ما كان لها أن تتم، إلا بتوفيق من الله، ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، مؤكداً استمرار العمل التكاملي مع الجهات، للوصول إلى مستهدفات البرنامج، وذلك تحقيقاً لتطلعات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» يضم أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظراً للارتباط الكبير بين هذا القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها، إضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

ويسعى البرنامج إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، واستدامة نمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من 40 جهة تنفيذية.

وللاطلاع على التقرير زيارة الرابط التالي: https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/nidlp/