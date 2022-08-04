أعلنت وزارة المالية، اليوم (الخميس) تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 2022، إذ تجاوزت الإيرادات 370.3 مليار ريال (370,365 مليون ريال)، فيما تجاوزت المصروفات 292.4 مليار ريال (292,458 مليون ريال) بفائض 77.9 مليار ريال (77,907 ملايين ريال).

وكشفت وزارة المالية أن الإيرادات النفطية في الربع الثاني تجاوزت 250.36 مليار ريال بزيادة بنسبة 89% على الربع الثاني من العام السابق (2021) الذي بلغت فيه 132.15 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني في عام (2022) 120 مليار ريال، بزيادة 3% على الربع الثاني من العام السابق (2021) الذي بلغت فيه الإيرادات غير النفطية 115.95 مليار ريال.