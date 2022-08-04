في إطار جهودها الساعية إلى تطوير نمط حياة المستهلكين بأحدث التكنولوجيا، أطلقت شركة شاومي، الرائدة في مجال الهواتف الذكية، مجموعة مبتكرة من الساعات الذكية، التي تهدف إلى تعزيز تجربة عملائها بأحدث التقنيات ومواكبة تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وتسعى شاومي إلى تمكين مستخدميها في المملكة العربية السعودية بتكنولوجيا عالية الجودة، لتطوير تجربة العملاء الذين لديهم شغف بالأجهزة المميزة التي تعمل بأحدث التقنيات، من خلال طرح مجموعة مبتكرة من الساعات الذكية للعلامة التجارية.

وتتميز ساعات شاومي S1 و،S1 Active، بسرعة الاستجابة والعديد من المميزات المبتكرة، فمن ناحية جمالية التصميم تم تصميمهما بشكل عصري يلبي رغبات المستهلكين في المملكة، ومجهزة ببرامج وتطبيقات صحية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى عروض الترفيه والوظائف التجارية الجذابة، فهي مصممة خصيصاً لعشاق التكنولوجيا.

وقد تم تصميم ساعة شاومي S1 بتقنية متقدمة، وهي بمثابة شريك دائم أثناء التمارين الرياضية، حيث تدعم 117 نمطاً للتمارين الرياضية، بما في ذلك كرة السلة، والتنس، والسباحة، والتدريب عالي الكثافة، مما يتيح لمرتدي الساعة المزيد من المرونة في الحركة، كما توفر تقنية تتبع الصحة على مدار الساعة، مثل مراقبة معدل ضربات القلب، وجودة النوم، ومستويات التوتر، إضافة إلى تشبع الأكسجين في الدم، والعديد من المزايا الأخرى، كما يمكن للمستخدم مزامنة نقاط البيانات مع تطبيقات Strava، أو Apple Health.

وتعد الساعة الذكية عملية جداً للمحترفين أثناء التنقل، وذلك عبر تقنية البلوتوث، التي تم دعمها بميكروفون ومكبر صوت مدمجين، إضافة إلى خدمة إشعارات التطبيق، والشحن اللاسلكي، الذي يتيح للمستخدم العمل بحرية وفعالية وكفاءة قدر الإمكان.

أما بالنسبة لساعات شاومي S1 Active فقد تميزت بالعديد من وسائل التقنية، حيث تم تصميمها لمساعدة المستهلكين في جميع أنحاء المملكة على تحسين لياقتهم، كما هو الحال مع ساعة شاومي S1، إضافة إلى دعمها 19 نمطاً لتمارين اللياقة البدنية، إضافة إلى ما يقرب من 100 خيار متنوع.

وتساعد الساعة المستخدمين بأن جعل تدريباتهم أكثر كفاءة، من خلال مراقبة نقاط البيانات الرئيسية وتحليلها، كما يمكن لمستخدمي ساعات شاومي S1 Active تخصيص إعدادات أجهزتهم للوصول إلى وضعيات التمارين الرياضة المفضلة لديهم، إضافة إلى تنوع خيارات اللياقة البدنية، التي يمكن الوصول إليها عبر نقرة واحدة فقط، وتتيح الساعة الذكية أيضاً للمستخدمين الاهتمام بصحتهم، وذلك على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

ويقوم جهاز الاستشعار البيولوجي لدى الساعة الذي يعد متعدد القنوات PPG، بمراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ووظيفة مراقبة النوم المتقدمة، التي تمت ترقيتها بزيادة الدقة والدعم بنسبة 35%، لتسجيل وتحسين أنماط نوم المستهلكين عبر مراحل مختلفة.

وتساعد ساعات شاومي S1 Active المستخدمين في جعل تدريباتهم أكثر كفاءة، وذلك من خلال المراقبة الدقيقة لنقاط البيانات الرئيسية وتحليلها، بما في ذلك وضع جدول صحي مفصل، في حين يضع تطبيق Mi Fitness، الذي يعد سهل الاستخدام، والبيانات الصحية اليومية في متناول المستخدمين، مما يساعد المستهلكين على تحقيق توازن مثالي بين العمل والرياضة، وذلك من خلال اكتشاف مستوى الإجهاد ومجموعة مختارة من تمارين التنفس.

وتدعم الساعة الاكتشاف التلقائي للمشي والجري في الهواء الطلق، مما يجعل التدريبات أكثر سلاسة ومباشرة وسهولة في التتبع، كما تتميز بمقاومة الماء 5 ATM، كونها صديقة للمسبح، وتم تصميم ساعة S1 Active لتدوم لمدة 12 يوماً من عمر البطارية، في حين تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة، وتوفر الساعة جودة عالية من تجربة المشاهدة.

هذا، ويتزامن إطلاق ساعتي شاومي S1، و S1 Active مع ارتفاع شعبية الساعات الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء في المنطقة. وتعد المملكة العربية السعودية موطناً للمستهلكين الشغوفين بالساعات الذكية، حيث من المتوقع أن تزداد شعبية الأجهزة القابلة للارتداء في المملكة خلال السنوات القادمة.

توفر المنتج في السوق المحلية

تعد ساعة شاومي S1 متاحة للشراء من مكتبة جرير بسعر 889 ريالاً سعودياً، وتأتي باللونين الأسود والفضي.

كما تعد ساعة شاومي S1 Active متاحة للشراء من مكتبة جرير بسعر 699 ريالاً سعودياً، وتأتي بألوان عدة (الأسود، والأبيض، والأزرق).