• أعلنت مجموعة stc نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022: • ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني بنسبة 6.54% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 16.939 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات بنسبة 7.39% للنصف الأول من العام 2022 لتصل إلى 33.930 مليون ريال • ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 9.84% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 9.174 مليون ريال، ولفترة الأشهرالستة بلغ إجمالي الربح 18.324 مليون ريال بارتفاع نسبته 8.37% • ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الثاني بنسبة 14.46% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3.720 مليون ريال، ولفترة الأشهرالستة بلغ الربح التشغيلي 7.543 مليون ريال بارتفاع نسبته 12.05% • ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثاني بنسبة 10.25% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 6.204 مليون ريال، ولفترة الأشهرالستة بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) 12.504 مليون ريال بارتفاع نسبته 9.03% • ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 0.57% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 2.837 مليون ريال، ولفترة الأشهر الستة بلغ صافي الربح 5.872 مليون ريال بارتفاع نسبته 1.71%

تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021 كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 27 سبتمبر 2021 والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021، سوف تقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1.997.5 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2022، أي ما يعادل (1 ريال) للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 2.499.963 سهما حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022. وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 09-01-1444هـ الموافق 07-08-2022 والمقيدين في سجل مساهمي stc لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيكون تاريخ التوزيع 27-01-1444هـ الموافق 25-08-2022.

وتعليقاً على هذه النتائج قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد: «تستمر المجموعة في التوسع، حيث استثمرت في النصف الأول من 2022 نحو 5 مليارات ريال من خلال عقد شراكات إستراتيجية، وتأسيس شركات تقنية متخصصة وعمليات استحواذ، ويأتي ذلك ضمن سعينا إلى تحقيق رؤيتنا في النمو من خلال اعتمادنا على البنية التحتية والتقنيات الحديثة كممكن رائد للتحول الرقمي». وعلى سبيل المثال لا الحصر، أطلقت مجموعة stc شركة متخصصة في الحوسبة السحابية بالشراكة مع Alibaba Cloud، و eWTPA، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI، والشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE برأسمال إجمالي يبلغ 894 مليون ريال، بلغت حصة المجموعة منها 492 مليون ريال (بنسبة 55% من رأس المال).

وتابع الوتيد: «أطلقنا مركز MENA HUB ليكون مركزاً رقمياً رئيسياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تقارب 4 مليارات ريال، مما سيساهم بتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي في المنطقة والعالم. وبالإضافة لذلك، أنشأت المجموعة شركة جديدة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف دعم تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة وذلك للاستفادة من النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات إنترنت الأشياء معتمدين في ذلك على البنية التحتية التي لطالما استثمرت فيها مجموعة stc على مدى السنوات الماضية». ومن منطلق التسارع استحوذت شركة «سلوشنز» (إحدى الشركات التابعة للمجموعة) على نسبه 89% من شركة جيزة للأنظمة، وعلى نسبة 34% من الحصة المتبقية -غير المملوكة لها- في شركتها التابعة جيزة العربية للأنظمة المحدودة وذلك بهدف توسيع أعمالها وتنويع منتجاتها وخدماتها وتلبية احتياجات عملائها.

وأكد الوتيد أن هذه الاستثمارات تعكس التزام المجموعة في تحقيق إستراتيجيتها للتوسع في النطاق والأسواق لمواكبة وتيرة التحول الرقمي في المملكة وتنويع الاستثمارات وبناء منظومة رقمية متكاملة لمجموعة stc.

وسعيا من مجموعة stc لتحقيق إستراتيجيتها DARE 2.0 الهادفة إلى التوسع والنمو وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة، أوصى مجلس إدارة مجموعة stc أخيرا بزيادة رأسمال الشركة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين من خلال رسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة ليصبح رأس المال الإجمالي 50 مليار ريال.

واختتم الوتيد حديثه قائلاً: «نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وسنستمر بمواصلة العمل وفق وتيرة متسارعة بالتوائم من إستراتيجيتنا لتقديم أحدث الحلول التقنية وتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها المجموعة».