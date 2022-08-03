يترقب أهالي وسكان محافظة الطائف افتتاح المركز التجاري الأكبر والأحدث لشركة «هامات» على مستوى المحافظة، الذي سيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل.

وتتطلع «هامات» لأن يكون «ذا بارك» وجهة مفضلة لأهالي الطائف، ليساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، وتقديم تجربة تسوق وترفيه فريدة للأهالي.

ويسبق الافتتاح «مهرجان» احتفالي كبير يقدم عروضاً ترفيهية واجتماعية وشعبية متنوعة، إضافة إلى أكبر مسرح في مدينة الطائف.

ويتضمن المهرجان 350 عرضاً ترفيهياً، و40 عرضاً شعبياً لجميع الثقافات الوسطى والشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، و48 ورشة عمل للعطور والورود، وما يزيد على 10 كافيهات، إضافة إلى الفود ترك والمطاعم.

وتدعو «هامات» أهالي وسكان مدينة الطائف، إلى حضور فعاليات المهرجان الاحتفالي الكبير، رغبةً منها بأن يحظى الجميع بفرصة الاستمتاع مع أسرهم بالأجواء العائلية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

يذكر أن «‏هامات» هي شركة رائدة في إدارة وتشغيل المراكز التجارية، وتشغّل حالياً أكثر من 13 مركزاً تجارياً بالمملكة العربية السعودية.