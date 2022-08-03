كشف البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية ليصل إلى 13.12 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 57.68% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي بلغت -آنذاك- نحو 8.32 مليار ريال.وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التمويلات العقارية للأفراد بنسبة 48.94% بزيادة قيمتها 4.31 مليار ريال، بعد أن بلغت قيمتها في شهر مايو نحو 8.81 مليار ريال.واستحوذ التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يونيو الماضي بقيمة 9.42 مليار ريال وبنسبة 71.75%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ3.17 مليار ريال واستحوذت على 24.14% من القروض السكنية، ثم الأراضي بـ540 مليون ريال واستحوذت على 4.12% من إجمالي القروض السكنية.وبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يونيو 2022، نحو 16.5 ألف عقد، بارتفاع قدره 46% عن الفترة نفسها من العام الماضي.وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر يونيو الماضي 351 مليون ريال بارتفاع قدره 82% مقارنة بشهر يونيو 2021.