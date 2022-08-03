ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد أمام الجنيه المصري خلال التعاملات أمس (الثلاثاء)، إذ وصل إلى مستوى 19.05 جنيه.وتجاوز سعر الشراء للدولار مستوى 19 جنيهاً في بعض البنوك المصرية، إذ بلغ 19.01 جنيه للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما كان أقل سعر للشراء عند 18.94 جنيه في البنك العربي الإفريقي.ويتزامن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات، التي تعرف بشهادات مبادلة الائتمان بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، والتي سجلت في نهاية يوليو الماضي 1386 نقطة؛ أي ما يعادل 13.9%.وتشير هذه الشهادات إلى أن المستثمرين في الديون المصرية الراغبين في تأمين استثمارهم ضد خطر التخلف عن السداد، يجب أن يدفعوا ما يعادل 13.9% من قيمة استثمارهم في السندات، وهو ما يشكل تكلفة تتخطى العائد الاسمي على هذه السندات، وبالتالي فإن هناك مزيداً من الضغط على تدبير موارد دولارية.