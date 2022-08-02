شركة ماسة للمقاولات المتخصصة بقيادة المهندس محمد عبدالنعيم (المدير العام) هي إحدى شركات المقاولات الرائدة في السوق السعودي التي حققت مكانتها فترة زمنية قصيرة، منذ إنشائها في عام 2006م، قامت ماسة بتسليم وتنفيذ مشاريع تنافسية بأعلى مستوى من الجودة دون المساس بالتزامها بالسلامة أو المواعيد النهائية، لقد اختارت ماسة تحقيق رؤية طموحة لتقديم مشاريع متخصصة بمختلف أنواعها وتعقيداتها بمستوى عالٍ من الاحتراف والاستدامة.

دانوب الرئيسية بقيادة السيد عادل ساجين (المدير العام) هي واحدة من أكبر العلامات التجارية للأثاث المنزلي والمفروشات في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، إنهم يعملون في قطاع البيع بالتجزئة العصري ولديهم تواجد في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البحرين وقطر والكويت وعمان ومصر والعديد من البلدان الأخرى. تتخصص دانوب الرئيسية في 25000 منتج من 23 دولة حول العالم.

20 يوليو 2022 - تم توقيع الاتفاقية كمشروع مشترك من قبل المهندس. محمد عبدالنعيم - المدير العام والمستثمر مع الإدارة العليا لشركة ماسة المتخصصة للمقاولات وشركة الدانوب هوم السيد عادل ساجان، العضو المنتدب لمجموعة الدانوب وسيد حبيب، مدير الأعمال تعمل كل من شركتي ماسة ودانوب الهند مع شركاء استراتيجيين على حل كامل للمباني التجارية والسكنية في المملكة العربية السعودية.

هذه خطوة ناجحة في توسيع وجودنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع المفاجئ في النمو الاقتصادي الذي تواجهه المنطقة، نحن على يقين من أن شراكتنا مع شركة ماسة المتخصصة للمقاولات سوف تأخذ دانوب هوم إلى آفاق أعلى، كما يقول السيد عادل ساجان.

يعتقد سيد حبيب باعتباره رائد التوسع في دانوب هوم، أن هذه الاتفاقية بين خبيرين في مجال صناعاتهم تمثل اختصارا لطريق النجاح، «مع ازدهار السوق والاقتصاد في المملكة العربية السعودية وهو غني بالفرص، نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للدخول إلى السوق بالتعاون مع شركة ماسة المتخصصة للمقاولات، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال المقاولات والإنشاءات». وأضاف سيد حبيب أنه هنالك العديد من المشاريع الكبرى المرتبطة باسم الشركة.

حضرت السيدة ريتو ياداف السكرتيرة التجارية نيابة عن سفارة الهند حفل المشروع المشترك لكلا الشركتين الهنديتين، وأكدت السيدة ريتو جميع أنواع الدعم من سفارة الهند.

كان منسقا الفعالية لشركة الأذرع الحديثة للتجارة، بدبي المهندس طلحة عويس والمهندس رفيع الدين خاجة، فعالين في توفير جميع المهام بشكل احترافي لإنجاز اللقاء والفعالية.

وحضر الحفل رئيس منتدى الأعمال الهندي والمستثمر الهندي المهندس عويس أحمد عضو شبكة الأعمال السعودية الهندية. وقدم المهندس عويس طمأنة لرجال الأعمال السعوديين والهنود لتعزيز المشروع المشترك لبناء العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية. وقال: «أتمنى أن يحقق مشروع الشراكة هذه هدفه ويبلغ قمة النجاح».