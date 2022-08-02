كشف تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن إجمالي موجودات المصارف التجارية تجاوز لأول مرة مستوى 3.5 تريليون ريال بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قيمة الموجودات في عام كامل بما يعادل 414.9 مليار ريال بما يعادل 13.32% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021، إذ كانت الموجودات آنذاك نحو 3.11 تريليون ريال.ووفقاً للتقرير، فإن النقد الموجود في الصندوق بلغ نحو 25.17 مليار ريال، أما الاحتياطيات المصرفية المصنفة كودائع نظامية فبلغت قيمتها 130.37 مليار ريال، وبلغت قيمة الودائع الجارية 611 مليون ريال، أما الودائع الأخرى فبلغت 103.44 مليار ريال.أما في ما يختص بالموجودات الأجنبية فصعدت إلى 279.36 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.21% خلال عام كامل، بارتفاع الموجودات الأجنبية بما يعادل 28.15 مليار ريال.وفي ما يختص بالمطلوبات من القطاع الخاص، فتجاوزت لأول مرة مستويات 2.2 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 14.08%، بعد أن كانت قيمة المطلوبات من القطاع الخاص قبل عام كامل نحو 1.93 تريليون ريال.وارتفعت المطلوبات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتصل إلى 594.72 مليار ريال، بزيادة مقدار المطلوبات من الحكومة بقيمة 56.96 مليار ريال خلال عام واحد فقط بما يتجاوز 10%.