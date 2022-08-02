في الوقت الذي توقع عدد من محلات الأسماك بالدمام والقطيف والجبيل وصول كميات كبيرة من طلائع الروبيان في أول يوم صيد الذي بدأ أمس (الإثنين) إلا أنه لم يصل سوى نصف «ثلاجة» (١٨ كيلو) بحجم صغير في الساعة 12 مساء بسوق الدمام المركزي للأسماك وتم بيعها بمبلغ 350 ريالا، فيما استقبل سوق القطيف المركزي أمس ١٢ «ثلاجة» روبيان وتقدر الكيلوات في الثلاجة الواحدة بـ٣٢ كيلو، وتم بيع الثلاجة الواحدة بـ700 ريال.وذكر محسن أحمد (بائع أسماك في سوق الدمام المركزي) لـ«عكاظ»، أن كميات اليوم الأول من استقبال طلائع الروبيان لم تكن كبيرة نظرا لأن الموسم في بدايته وكذلك المدة الزمنية التي يحتاجها الصيادون في عرض البحر تحتاج من 4 - 5 أيام بالنسبة لـ«اللنشات»، أما الطرادات فستعود بعد يوم أو أقل. وأضاف محسن أن جميع ما وصل من روبيان في اليوم الأول سواء في سوق الدمام المركزي أو سوق القطيف كانت أعدادا قليلة وأحجاما صغيرة جدا، ولكن نستبشر خيرا في الأيام القادمة. وأشار إلى أن الصيادين أبحروا هذا العام من 4 نقاط رئيسية؛ الجبيل والقطيف ودارين ومنيفة.