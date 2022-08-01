أوضح إعلان بنك الجزيرة عن النتائج المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 633 مليون ريال للفترة الحالية، مقابل 573 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 10%. ويعود الارتفاع في الأرباح في الفترة الحالية مقابل الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات، والانخفاض في مصاريف العمليات.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب نايف بن عبدالكريم العبدالكريم أن إجمالي الموجودات ارتفعت بنحو 18.8 مليار ريال وبنسبة 20% في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت محفظة التمويل بنحو 8.7 مليار ريال وبنسبة 15% والاستثمارات بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة 5%.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنحو 15.9 مليار ريال وبنسبة 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

واختتم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالقول: إن النتائج الفصلية الإيجابية تعكس مدى استقرار البنك واستمراريته في توسيع قاعدته الاستثمارية، وتقدم الأستاذ العبدالكريم بالشكر والتقدير لعملاء بنك الجزيرة ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك، كما أثنى على جهد منتسبيه في تحقيق هذه النتائج.