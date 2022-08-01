يبدأ أكثر من 1800 قارب منتشرة بالقرب من مرافئ المنطقة الشرقية صباح اليوم (الإثنين) لممارسة صيد الروبيان مع بدء الموسم المحدد للصيد هذا العام، وكشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية لـ«عكاظ» أن القوارب التي تم تسجيلها لموسم هذا العام بلغت أكثر من 1800 قارب، وأكثر من 700 «لنش» وهي قوارب كبيرة، و1100 طراد بمختلف الأحجام، فيما بلغ عدد العمال الذين حصلوا على رخصة صيد أكثر من 2800 عامل.وبدأت شواطئ المنطقة الشرقية الاستعداد لاستقبال موسم صيد الروبيان، وستبحر القوارب من محافظات عدة شملت الخبر والدمام والقطيف والجبيل والسفانية والخفجي على امتداد الخليج العربي.وأوضح مستشار الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بصفوى وعضو الغرفة التجارية بمحافظة القطيف جعفر الصفواني لـ«عكاظ» أن هنالك تفاؤلاً من جميع صيادي الأسماك، وذلك نظراً لكثرة مراكب الصيد المسجلة حتى يوم أمس مقارنة بالعام الماضي، وهذا سيعزز من وصول جميع هذه المراكب لمعاقل الروبيان.