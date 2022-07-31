أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي أن المصرف حقق أرباحا في الربع الثاني من العام الحالي 2022 بلغت 4.258 مليون ريال، مقارنة مع 3.605 مليون ريال للربع الثاني من العام السابق، وبنسبة زيادة بلغت 18%. وبهذا يكون إجمالي أرباح المصرف للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 8.392 مليون ريال في مقابل أرباح قدرها 6.940 مليون ريال للنصف الأول من عام 2021 وبنسبة زيادة قدرها 21%.

وارتفع إجمالي دخل العمليات للأشهر الستة الأولى من العالم الحالي بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 نتيجة لنمو صافي دخل التمويل والاستثمارات وأتعاب الخدمات المصرفية. كما أن المصرف واصل تدعيم سياسته المالية المتحفظة وقام بتجنيب مخصصات مالية إضافية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض الغير عاملة أكثر من 293%.

وأضاف الراجحي أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 75 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 710 مليارات بنسبة زيادة بلغت 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأصول التمويلية للمصرف 520 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 33% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن أرصدة العملاء ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ 553 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.6% و23.4% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة بعد الزكاة 2.08 ريال.

وقدم عبدالله الراجحي الشكر لعملاء المصرف الكرام من الأفراد والشركات لولائهم الدائم وثقتهم في منتجات وخدمات المصرف التي تتطور باستمرار خصوصا في المجال الرقمي لتحقيق إستراتيجية «ما بعد المصرفية» التي جعلت تجربتهم مع المصرف تحقق شعار «فوق الخيال». كما قدم الشكر لموظفي المصرف على جهودهم في تحقيق هذه النتائج.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية أكد الراجحي مواصلة المصرف تنفيذ إستراتيجية المشاريع المستدامة الكبرى ذات الأثر في قطاعي التعليم والصحة، حيث شهد الربع الثاني 2022 توقيع اتفاق «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي» مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي سيتكفل المصرف بموجبه بالرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأهلية لجميع الأيتام في المملكة الذين لم يتسن لهم القبول في الجامعات الحكومية، والتي تعد أكبر مبادرة اجتماعية تعليمية تخص هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

ولفت إلى أن الربع الثاني من العام 2022 شهد فوز المصرف بثلاث جوائز في ملتقى سكني الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهي جائزة أفضل بنك، وجائزة أفضل جهة تمويلية لمنتج الوحدات تحت الإنشاء، وجائزة أفضل جهة تمويل بالمستشار العقاري، وهي الجوائز التي تؤكد عاما بعد عام مساهمة مصرف الراجحي الفاعلة في تحقيق مستهدفات الإسكان التي وضعتها رؤية المملكة 2030.