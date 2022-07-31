حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنحو (11.8%) خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من العام السابق 2021، وذلك وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء اليوم، للتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني من عام 2022.

وأفاد بأن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثاني 2022 نمواً إيجابياً بنحو (23.1%) مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2022 ارتفاعاً بنحو (1.8%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2022.

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