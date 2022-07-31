دشنت «أسواق التميمي» صباح أمس أحدث فروعها في المملكة، وذلك في قلب قرية شربتلي السكنية الواقعة في طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز شمال جدة، بحضور المدير العام لأسواق التميمي السيد بوبي راجيندران.

يمتد فرع «أسواق التميمي» الجديد على مساحة تبلغ 1200 قدم مربع. ويعد الفرع الرابع في جدة والـ 99 على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث تم تصميم الفرع وفق أحدث المعايير العالمية، كما تمثل أقسام المتجر العريضة والمتعددة ميزة إضافية توفر للعملاء تجربة تسوق أكثر ذكاء وفاعلية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لأسواق التميمي السيد عبدالعزيز التميمي رغبة «التميمي» الدائمة لمد العملاء بأحدث الضروريات اليومية لتلبية الاحتياجات المتنوعة. وأضاف: «نفخر بأن يكون فرعنا الـ 99 في مدينة جدة، إذ تعد هذه الافتتحات جزءا من تطلعاتنا المرسومة وفق خطط دقيقة لأن نكون الخيار الأول بالنسبة للمواطنين والجاليات المقيمة في المملكة من مختلف الأعراق والجنسيات، وذلك بعد سلسلة نجاحات ممتدة منذ افتتاح متجرنا الأول عام 1979 وحتى اليوم، حيث إننا نعمل عن كثب مع الموردين لضمان تعبئة جميع الأرفف بمختلف الاحتياجات، لتوفير تجربة تسوق رحبة وسعيدة دائمًا».

وتماشيًا مع الأسلوب المتعارف عليه في «أسواق التميمي»، يحتضن هذا الفرع توليفة من البضائع المحلية والمستوردة، إذ يقدم المتجر مجموعة عريضة من أجود أنواع الفاكهة والخضار المنتقاة بعناية، وقسمًا لشراء الأطعمة البحرية الطازجة والمجمدة، واللحوم الطازجة والمبردة، ومختلف أنواع الأجبان التي تباع بالوزن، ومخبزًا لإعداد الخبز والمعجنات والكعك الطازج. كما يمكن للعملاء التمتع بتشكيلة من منتجات البقالة، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والأطعمة المجمدة، والخضراوات المجمدة، علاوة على منتجات القرطاسية، كما يقدم المتجر منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature select، وO organic، و Lucerne Dairy، وCostco USA’s signature، ومنتجات Sainsbury’s UK.

وبدوره، جدد المدير العام لأسواق التميمي السيد بوبي راجندران دعوته الدائمة للعملاء للاستفادة من برنامج المكافآت الإلكتروني الخاص بأسواق التميمي، حيث يوفر برنامج «ثماري» للعملاء ميزة احتساب فورية لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن التبضع من خلالها، إضافة إلى خدمة التوصيل الحصرية لنزلاء قرية شربتلي السكنية من الراغبين في التسوق عبر الإنترنت، مؤكداً حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل خدمة للعملاء بأسعار مخفضة دون مساومة على الجودة.