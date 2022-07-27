وقع مصرف الراجحي مع جمعية تنمية قدرات خريجي الثانوية (عاضد) اتفاقية سيتم بموجبها إشراف الجمعية بشكل كامل على تنفيذ ومتابعة «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي» وذلك من خلال اتباع أحدث الأساليب العلمية التي تساعد الطلاب من الجنسين على إتمام دراستهم الجامعية وفق ميولهم المهنية وحسب متطلبات سوق العمل.

وقع الاتفاقية في برج الإدارة العامة للمصرف في الرياض كل من مدير عام التسويق وتجربة العميل في مصرف الراجحي الأستاذ تركي الضفيان، ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية قدرات خريجي الثانوية (عاضد) الدكتور أحمد بن إبراهيم الفايز بحضور عدد من المسؤولين من الجانبيين.

وستتولى الجمعية مساعدة طلاب وطالبات البرنامج في اختيار التخصص المتناسب مع قدراتهم العلمية وميولهم المهنية، ثم متابعة عملية اكتمال التحاقهم بالتخصصات المناسبة لهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي وتقديم الإرشاد الأكاديمي لهم لحين تخرجهم.

وكان مصرف الراجحي قد وقع في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي اتفاق «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الايتام التعليمي»، الذي سيتم بموجبه تكفل المصرف بالحاق المستفيدين من البرنامج في أفضل الجامعات الأهلية على مستوى المملكة لمرحلة البكالوريوس وسيتكفل بالرسوم الدراسية فيها لجميع الأيتام من ذوي الظروف الخاصة في المملكة الذين لم يتم قبولهم في الجامعات الحكومية.

ويعد «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي» أكبر مبادرة اجتماعية تعليمية في المملكة تخص هذه الفئة، إذ ستشمل جميع الأيتام من ذوي الظروف الخاصة في المملكة وتعتبر ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الكبرى في المصرف التي تستهدف الاستدامة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، إذ يركز المصرف على القطاعين الصحي والتعليمي كونهما من ركائز رؤية المملكة 2030 وكذلك لتماسهما المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي المبادرة بهذا البرنامج دعماً لمسيرة العمل الخيري الذي يحظى باهتمام بالغ وكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- إذ شهد القطاع الخيري إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي.

يذكر أن جمعية تنمية قدرات خريجي الثانوية (عاضد) هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومتخصصة في تصميم وبناء مبادرات وبرامج الإنضاج المهني وتنفيذها لطلاب المرحلة الثانوية وخريجيها، بهدف تمكينهم من اختيار مسارهم التعليمي والمهني وصولاً إلى مستقبل أمثل من خلال استكشاف ذواتهم ثم استكشاف ما يلائمهم من مسارات علمية ومهنية وتمكينهم من تخطيط مستقبلهم الوظيفي.

وتُسهم جمعية عاضد في تحسين مستقبل الأفراد عبر تمكينهم من اختيار التخصصات العلمية والمهنية التي تتوافق مع قدراتهم ورغباتهم وحاجة مجتمعاتهم المحلية، وبالتالي تحقق لهم أهدافهم العملية والاجتماعية والمادية؛ وفي الوقت ذاته تحقق للمجتمع الكفاية الذاتية من القدرات البشرية.

ويقوم على الجمعية عدد من المتخصصين في الإرشاد الأكاديمي والمهني وذوي الخبرات المميزة في تحفيز الطلاب نحو التعليم والعمل واستكشاف المواهب، يسهمون في تقديم عدد من الخدمات والبرامج التطويرية ذات الأثر الأعلى على مستقبل الطلاب بدءاً من تطبيق المقاييس المهنية واستكشاف الذات والمساعدة في تحديد المسار المهني وصولاً للتخطيط المهني.