كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الخطوات التي يتم اتخاذها في حال ضبط مواد وسلع ممنوعة في المنافذ الجمركية السعودية، إذ أفادت بأنه تتم مصادرة محتوى الشحنة، وإنشاء محضر ضبط، وفرض غرامة مالية على مستوردها، كما يتم إتلافها في المنفذ.

وأعلنت الهيئة السلع الممنوع استيرادها، وتصنيفاتها عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنه يُمنع استيراد الخنزير ولحومه ودهنه وشعره ودمه وأحشائه وكل ما يستخرج منه، ولحوم الضفادع، وبسباسة جوز الطيب ومسحوقها الخالص، والمخدرات بكافة أنواعها وأشكالها، وثمرة القورو، وبان هندي (تانبول)، وأي مشروب يحمل اسم زمزم.

كما يُمنع استيراد الخمور والمسكرات بكافة أنواعها، ومادة الشمة والسويكة، والحرير الصخري (الأسبستوس أوالأميانيت) ومنتجاته، والنفايات الصناعية والمخلفات الخطرة «نفايات المحضرات الصيدلية، مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)»، والأسمدة العضوية الطبيعية الخام الناتجة من أصل حيواني أو نباتي، والألعاب النارية التي تستعمل من قبل الأطفال (كالطراطيع والصواريخ والكبريت الفشاش ونجوم الليل).

وتضمنت قائمة السلع الممنوع استيرادها: إطارات خارجية هوائية مستعملة أو مجددة، المصاحف لأغراض تجارية، الطوابع البريدية السعودية، إشعارات الهدي معدة للاستعمال، الفواتير البيضاء المعنونة بأسماء شركات أجنبية في الخارج، بطاقات التهاني ذات دائرة كهربائية، أجهزة كشف رادار السيارات الأمنية، قرآن إلكتروني، السيارات التي سبق أن تعرضت لحوادث أو التي تم استخدامها كسيارات للأجرة أو للشرطة أو المصنفة (سالفج) بأنواعه وهي التي سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه ولو كان استيرادها لغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

إضافة إلى ذلك، يُمنع استيراد السيارات ذات المقود الأيمن والمعدل مقودها من اليمين إلى اليسار، والدراجات النارية المخصصة للأطفال ذات العجلتين والثلاث والأربع والتي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها (50) سم، وكذا التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10 كيلومترات في الساعة، والنواظير التي تستخدم في عملها دائرة كهربائية ويصدر منها ضوء أحمر يظهر على الهدف مباشرة، أو دائرة كهربائية ويصدر منها ضوء أحمر يظهر على العدسة داخل المنظار أو الأشعة للرؤية الليلية.

ويُمنع أيضا استيراد المسدسات النارية على شكل هاتف جوال أو ولاعة سجائر أو بيجر أو قلم، والأسلحة البيضاء (السكاكين) التي على شكل هاتف جوال أو ولاعة سجائر أو بيجر أو قلم، والمسدسات والبنادق الصوتية والمسدسات المماثلة من حيث الشكل للمسدس الحقيقي، والحيوانات المحنطة، وسائر الأصناف الغذائية التي يدخل في تصنيعها الدم الحيواني.

ومن السلع الممنوع استيرادها: الأدوات والآلات والأجهزة المخصصة لألعاب الميسر والقمار بكافة أنواعها، مخلفات الحرب على الكويت والعراق من المعدات والآليات، السلع والمواد الدعائية للأدخنة بكافة أنواعها، المنتجات ذات المنشأ الإسرائيلي أو التي تحمل شعارات أعلام إسرائيل، السلع الملوثة بالأشعة والغبار النووي (مثل ساعات ماركة تروفي)، مجسمات الكعبة المشرفة، والصليب، وأشجار عيد الميلاد، والمحراب الإلكتروني، وأي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية، وأجهزة تصدر أصوات أجهزة التنبيه لسيارات الأمن وأصوات بعض الحيوانات، وطائرات ذات التحكم من بعد بواسطة الريموت كنترول وقطع غيارها.