اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022، الذي أقيم على مدار 5 أيام في المملكة المتحدة وسط مشاركة عالمية واسعة.

وحظي الجناح السعودي، الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار «استثمر في السعودية»، بمشاركة وزارة الاستثمار، وشركة SAMI، ومعرض الدفاع العالمي، باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين ومن كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات صناعة الدفاع والطيران والأمن، حيث تعرفوا على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية.

وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي افتتح جناح المملكة وسط حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية، حيث أكد أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو واضح ودقيق عبر إيجاد الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولها لسوق الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.