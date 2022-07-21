كشف تقرير حديث أن السعودية ستخفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف، بالفعل، بعضاً من أكبر مراكز الركاب في العالم، وفقا لـ«بلومبيرغ».وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال مشاركتها في معرض فارنبرة الجوي، أمس (الأربعاء)، أن التخفيض الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام، وسيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.وبينت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب.وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت السعودية إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات غير مربحة وبعد أيام من فتح البلاد مجالها الجوي لجميع الشركات.