ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» بنسبة 1.8% خلال تداولاته أمس (الثلاثاء)، مغلقا عند 11761 نقطة (+ 206 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.1 مليار ريال. ليواصل مؤشر السوق صعوده لثالث جلسة على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بنسبة 5.3%.وصعد سهم «أماك» بالنسبة القصوى عند 83 ريالاً، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 3.1 مليون سهم، وبقيمة 252 مليون ريال تمت عن طريق 11.5 ألف صفقة.يشار إلى أن الشركة قد أعلنت توصية بزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة، وتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني 2022 بواقع ريالين للسهم.